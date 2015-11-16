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Минюст РФ представил доработанный законопроект об изъятии жилья у должников



Сообщается, что Минюст РФ "отшлифовал" в своих кабинетах инициативу (а точнее законопроект) о продаже единственного жилья должников и вскоре вынесет её на повторное рассмотрение в Думу (в первый раз депутаты инициативу попросили доработать, так как она впрямую нарушала права российских граждан).



Если вкратце, то по всей вероятности, вскоре, некоторые категории должников, владея лишними квадратными метрами (по мнению Минюста, конечно), но не возвращающие свою задолженность по суду, в зависимости от цен на жильё в каждом конкретном российском регионе, будут получать на свои расчетные счета в банках сумму достаточную для оплаты покупки нового жилища, но естественно меньшую по площади чем владели ранее (да и вообще похуже) и переезжать в них жить. Ну а судебные приставы, по всей видимости уже займутся реализацией освобожденных должниками квартир и возвратом задолженности.



Хотя вопрос продажи квартир должников пока неясен до конца и некоторые федеральные СМИ пишут, что приставы сначала будут забирать жилье у неплатильщика по долгу, затем будут продавать его, возвращать задолженность, а остатки переводить должнику на счет в банке, мол для покупки на эти деньги хоть какого-то жилья для своей семьи.



Как все будет в жизни станет ясно, если президент в итоге подпишет этот закон. Там все формулировки примут свой окончательный вид.



Однако, в законопроекте обозначены следующие важные моменты и например, забрать жильё у должника будет возможно в случае, если у него в семье на каждого человека приходится более 36 кв.м или если он сам живет в однокомнатной квартире, площадь которой превышает 36 кв.м. Всё что до этой цифры (повторим на одного человека) изъятию не подлежит.



Кроме того, решение об изъятии "лишней жилплощади" будет приниматься судом и если, например, долг будет в размере до 200 000 рублей, то беспокоится не о чем - суд будет не праве по такому долгу браться за рассмотрения дела по чужому жилью, ну а всё что выше обозначенной суммы, то это вполне будет быть забрано судебными приставами по решению суда.



В Минюсте упирают, что, конечно, изъятие единственного жилья - это вынужденная мера. В стране уже сложился слой людей, которые отказываются платить по долгам и это вполне переносимо для банков или управляющих компаний в сфере ЖКХ. Однако, в России сейчас есть множество матерей-одиночек, которые годами не могут с помощью судебных приставов "выбить" алименты со своих бывших супругов - вот на таких то в первую очередь и будет направлен этот закон, если его примут. Ну а кроме того, будут еще 3 категории должников, которые не платят по решениям суда - это должники, которые не возмещают вред причинный здоровью другого гражданина, не возмешают вред гражданам в связи со смертью их кормильца и не возмещает вред причиненный преступлением. Это будет такой вот своеобразный законный способ давления на неплатильщиков.



Если закон примут, то он может затронуть почти 20 000 россиян и возможно обращение взыскания на 80 млн исполнительных производств - так утверждают в ФССП России.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/592bd8b337d6e Сообщается, что Минюст РФ "отшлифовал" в своих кабинетах инициативу (а точнее законопроект) о продаже единственного жилья должников и вскоре вынесет её на повторное рассмотрение в Думу (в первый раз депутаты инициативу попросили доработать, так как она впрямую нарушала права российских граждан).Если вкратце, то по всей вероятности, вскоре, некоторые категории должников, владея лишними квадратными метрами (по мнению Минюста, конечно), но не возвращающие свою задолженность по суду, в зависимости от цен на жильё в каждом конкретном российском регионе, будут получать на свои расчетные счета в банках сумму достаточную для оплаты покупки нового жилища, но естественно меньшую по площади чем владели ранее (да и вообще похуже) и переезжать в них жить. Ну а судебные приставы, по всей видимости уже займутся реализацией освобожденных должниками квартир и возвратом задолженности.Хотя вопрос продажи квартир должников пока неясен до конца и некоторые федеральные СМИ пишут, что приставы сначала будут забирать жилье у неплатильщика по долгу, затем будут продавать его, возвращать задолженность, а остатки переводить должнику на счет в банке, мол для покупки на эти деньги хоть какого-то жилья для своей семьи.Как все будет в жизни станет ясно, если президент в итоге подпишет этот закон. Там все формулировки примут свой окончательный вид.Однако, в законопроекте обозначены следующие важные моменты и например, забрать жильё у должника будет возможно в случае, если у него в семье на каждого человека приходится более 36 кв.м или если он сам живет в однокомнатной квартире, площадь которой превышает 36 кв.м. Всё что до этой цифры (повторим на одного человека) изъятию не подлежит.Кроме того, решение об изъятии "лишней жилплощади" будет приниматься судом и если, например, долг будет в размере до 200 000 рублей, то беспокоится не о чем - суд будет не праве по такому долгу браться за рассмотрения дела по чужому жилью, ну а всё что выше обозначенной суммы, то это вполне будет быть забрано судебными приставами по решению суда.В Минюсте упирают, что, конечно, изъятие единственного жилья - это вынужденная мера. В стране уже сложился слой людей, которые отказываются платить по долгам и это вполне переносимо для банков или управляющих компаний в сфере ЖКХ. Однако, в России сейчас есть множество матерей-одиночек, которые годами не могут с помощью судебных приставов "выбить" алименты со своих бывших супругов - вот на таких то в первую очередь и будет направлен этот закон, если его примут. Ну а кроме того, будут еще 3 категории должников, которые не платят по решениям суда - это должники, которые не возмещают вред причинный здоровью другого гражданина, не возмешают вред гражданам в связи со смертью их кормильца и не возмещает вред причиненный преступлением. Это будет такой вот своеобразный законный способ давления на неплатильщиков.Если закон примут, то он может затронуть почти 20 000 россиян и возможно обращение взыскания на 80 млн исполнительных производств - так утверждают в ФССП России.Специально для mmgp.ru

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