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Создан новый тип дешевых солнечных батарей

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Создан новый тип дешевых солнечных батарей
Исследователи из Университета Ньюкасла в Австралии разработали панели, которые обошлись в 30 раз дешевле аналога от Tesla.

Амбициозный проект сейчас находится на завершающем этапе тестов, пишет Mashable.

Среди особенностей нового типа батарей - их низкая цена. По мнению Пола Дастура из Университета Ньюкасла, батареи обойдутся всего в 7,42 доллара США за квадратный метр. Такая цена примерно в 30 раз ниже цены батарей от Tesla. Кроме того, батареи нового типа очень тонкие.

"Это полностью отличает их от традиционных солнечных батарей Они, как правило, большие, тяжелые, заключенные в стекле. - десятки миллиметров. Мы печатаем батареи на пластиковой пленке, которая меньше, чем 0,1 миллиметра толщиной!", - пояснил Пол Дастур.

Батареи проводят электричество благодаря электронным чернилам. Получать энергию с помощью нового изобретения дешевле, чем из ископаемых, уверяют разработчики, которые сейчас заняты финальным тестированием новинки. Первый публичный показ новых батарей состоится в начале лета в Мельбурне.

"Сейчас мы поместили первые 100 квадратных метров печатных солнечных батарей на крышах, и теперь мы тестируем их на прочность в реальных погодных условиях", - подчеркнул Пол Дастур.

Источник - nv.ua
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Старый Сегодня, 12:24
#2
Премиум-Бизнес-Леди
Форекс-блогер
 
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Re: Создан новый тип дешевых солнечных батарей
Цитата:
Сообщение от tanrad Посмотреть сообщение
Среди особенностей нового типа батарей - их низкая цена. По мнению Пола Дастура из Университета Ньюкасла, батареи обойдутся всего в 7,42 доллара США за квадратный метр. Такая цена примерно в 30 раз ниже цены батарей от Tesla. Кроме того, батареи нового типа очень тонкие.
А до России интересно дойдут такие технологии когда-нибудь?
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