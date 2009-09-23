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Десятка городов, охваченных лихорадкой Биткоина

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Десятка городов, охваченных лихорадкой Биткоина


По мере того, как цена на биткоин бьёт новые рекорды, люди по всему миру пытаются перевернуть интернет в поисках информации о криптовалюте.
Учитывая растущий интерес к биткоину, цена на который сегодня достигла отметки в 2 750 долларов, отрицать его мировую популярность становится всё сложнее. При рыночной капитализации в более чем 40 миллиардов долларов, биткоин медленно приближается к мировому признанию – цели пути, начавшегося более восьми лет назад. Вклад в рыночную капитализацию биткоина делают не только миллионы долларов инвесторов – множество новых пользователей, которые только планируют инвестировать, ищут способы, как это осуществить.

Запуск ракеты

Анализ наиболее популярных запросов на Google по городам демонстрирует, что тема криптовалют интересует граждан Америки, Европы, Африки и Азии. В список вошли города, ранее не проявлявшие особого интереса к биткоину, что, несомненно, указывает на рост популярности криптовалюты.
22 мая биткоин вышел на шестое по популярности место в США как наиболее часто запрашиваемый термин, получив более 200 000 запросов. В двадцатку самых частых запросов вошёл и Эфириум.

Топ-10 городов, запрашивающих термин «биткоин»

В список городов, наиболее часто запрашивающих термин «биткоин», вошли:

Лагос
Сан-Франциско
Амстердам
Нью-Йорк
Торонто
Сингапур
Лос-Анжелес
Вена
Мельбурн
Сидней

Возглавляет список нигерийский город Лагос, который демонстрирует небывалый подъём интереса к биткоину. Несмотря на то, что по сравнению с другими странами биткоин в Нигерии не так популярен, первое место в списке Google, скорее всего, указывает на необходимость в стране децентрализованной и дефляционной валюты.
Вторым в списке идёт Сан-Франциско, опережающий два других американских города – Нью-Йорк и Лос-Анжелес. США считаются одной из наиболее влиятельных в криптовалютном пространстве стран, а американский доллар составляет значительную долю в объёме торгов биткоином, уступая только японской йене. В настоящее время американцы ждут решения SEC относительно пересмотра заявки на создание фонда Bitcoin ETF.
Следующими идут два европейских города – Амстердам и Вена. Европа всё ещё немного отстаёт в отношении принятия Биткоина, поскольку количество европейских стран, использующих евро для взаимодействия с биткоином, составляет около 7% от общего объёма торгов биткоином.
Довольно удивительно было обнаружить в этом списке Торонто, поскольку канадский доллар на данный момент составляет менее 0.30% от общего объёма торгов биткоином. Однако со временем, по мере развития биткоина, ситуация может измениться.
Завершают список два австралийских города - Мельбурн и Сидней. Австралийский доллар участвует в объёме торговли биткоином ещё меньше, однако недавнее сокращение налогов, связанное с проблемой двойного налогообложения биткоина, может подтолкнуть развитие криптовалютной отрасли в стране.

Биткоин штормом пронёсся по Японии

Поверьте, вы не единственный, кого удивило отсутствие в списке японских городов. Такой результат может означать, что криптовалюте в стране ещё есть куда расти. Также это может значить, что японцы не считают необходимым искать информацию о Биткоине в Google, поскольку криптовалюта уже достаточно широко используется в стране, и не только через интернет.
Всем известно, что Япония постепенно становится своего рода «столицей Биткоина». Недавно страна приняла закон, признающий криптовалюту в качестве законного метода оплаты. А на этой неделе японская авиакомпания Peach Airlines появилась в заголовках новостей, сообщив о приёме биткоинов для оплаты перелётов.
Так или иначе, уже очевидно, что биткоин всё больше приближается к фазе глобального принятия, хотя, как показывает Google, криптовалюте всё ещё есть куда развиваться как в Японии, так и в мире.

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