Сбербанк намерен перевести онлайн-сервис ДомКлик на блокчейн

Выступая на годовом собрании акционеров, глава Сбербанка, Герман Греф, сообщил о планах перевести онлайн-платформу по быстрому оформлению сделок с недвижимостью ДомКлик на технологию блокчейна.
«Сейчас мы экспериментируем с блокчейном в области недвижимости. Мы полностью переведём платформу на эту технологию, как только с нашими коллегами из Росреестра получим возможность регистрации онлайн. Этот сервис радикально изменится, что отразится на количестве занятых, скорости и надежности регистрации прав», - сообщил глава крупнейшего российского банка.
Онлайн-сервис Сбербанка ДомКлик, который позволяет подать онлайн заявку на жилищный кредит, документы на госрегистрацию права собственности, получить одобрение ипотечного кредита, выбрать недвижимость и одобрить ее в банке, был запущен в 2016 году. По заявкам, подача которых осуществлялась через ДомКлик, банк выдал уже более 2.7 миллиарда рублей.
Источник