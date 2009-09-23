Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,892 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сбербанк намерен перевести онлайн-сервис ДомКлик на блокчейн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:20
#1
Лучший HYIP-портал
Премиум
 
Аватар upline
 
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 12,911
Благодарностей: 8,267
УГ: 6
КП: 0.233
подарки
награды Волшебный горшочек 
Сбербанк намерен перевести онлайн-сервис ДомКлик на блокчейн


Выступая на годовом собрании акционеров, глава Сбербанка, Герман Греф, сообщил о планах перевести онлайн-платформу по быстрому оформлению сделок с недвижимостью ДомКлик на технологию блокчейна.
«Сейчас мы экспериментируем с блокчейном в области недвижимости. Мы полностью переведём платформу на эту технологию, как только с нашими коллегами из Росреестра получим возможность регистрации онлайн. Этот сервис радикально изменится, что отразится на количестве занятых, скорости и надежности регистрации прав», - сообщил глава крупнейшего российского банка.
Онлайн-сервис Сбербанка ДомКлик, который позволяет подать онлайн заявку на жилищный кредит, документы на госрегистрацию права собственности, получить одобрение ипотечного кредита, выбрать недвижимость и одобрить ее в банке, был запущен в 2016 году. По заявкам, подача которых осуществлялась через ДомКлик, банк выдал уже более 2.7 миллиарда рублей.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
p2p обмен без посредников | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь! | Самый Модный бот по инвестициям!
upline на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
IBM поможет индийской Mahindra Group перевести бизнес-процессы на блокчейн Сергей Горин Новости криптовалют 0 01.12.2016 12:38
Сбербанк намерен создать российский аналог Alibaba Анна Чернобай Банковский форум 2 16.11.2016 13:06
Сбербанк намерен внедрить систему опознавания клиентов по голосу и внешности VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 3 31.05.2016 21:20
Сбербанк доработал сервис онлайн-переводов на карты других банков Sunrize7 Новости в банковской сфере и страховании 0 15.07.2015 19:56
Можно ли перевести на сбербанк? Somson Банковский форум 8 29.10.2012 10:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
next-money - next-money.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
Алор Банк - alorbank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар Sergey Rich
Новая криптоплатформа NACOIN
От Sergey Rich в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Jorj Washington
Troj/JSRedir-AU
От Jorj Washington в разделе «Сайт & Серверное администрирование»
Аватар Sunrize7
В РФ готовы рассмотреть возможность поставок оружия на Донбасс
От Sunrize7 в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
В Украине тотальная бедность среди работающего населения, - эксперт
От Larens в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,892
Тем
471,611
Сообщений
11,670,454

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube