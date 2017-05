Влад Замфир снова в центре скандала с майнерами Эфириума



Влад Замфир, разработчик Фонда Эфириума и специалист в области математики и статистики, занимающийся исследованиями консенсуса PoS, решил возобновить скандальную кампанию в Twitter по поводу того, что могут предпринять майнеры перед, или во время перехода Эфириума на PoS. В частности, он написал:

Я совершенно точно покину сообщество, если у меня не останется надежды на то, что Эфириум перейдет на PoS и шардинг [….] И я думаю, что такая вероятность весьма велика, учитывая, сколько мы платим майнерам Эфириума.

Неудивительно, что вслед за эти твитом последовала жаркая дискуссия, в частности, Виталик Бутерин отреагировал так:

Ты и в самом деле считаешь, что высокие награды за блок в PoW повышают вероятность неудачи Casper? Интересно, но я абсолютно не согласен.

19 марта этого года, Замфир, описывающий себя в своем Medium блоге как абсурдиста и тролля, уже предлагал снизить награды майнерам. В частности, он тогда написал:

Увеличение награды за блок означает, что у майнеров будет больше мотивации и возможностей выделить ресурсы для участия в управлении… Отсюда следует вывод: увеличивающееся влияние майнеров снижает ценность голосов остальных.

Он не особенно детализировал, что понимает под термином «управление», а только кратко описал его как «Процесс, посредством которого сообщество обеспечивает выполнение гарантий безопасности блокчейна и модернизирует протокол, называется «управление блокчейном» (Blockchain governance)». В случае Эфириума, есть дорожная карта, в которой процесс перехода на PoS довольно прост.



Управление блокчейном Эфириума



Разработчики всех клиентов согласовывают на техническом уровне процесс реализации PoS. После этого, они выпускают новые версии клиентов с кодом, в котором сказано, что после блока Х действуют новые правила. До сих пор, после этого наступала очередь майнеров, однако в случае Эфириума при переходе на PoS, следующий ход оказывается за владельцами полных узлов, владеющих определенным количеством монет. Именно они решают, активировать новые правила, или нет, причем каждый принимает решение сам, так что оно может быть разным. Если согласны не все, то возникает две цепи, отдавая будущее на усмотрение свободного рынка, который и будет решать вопросы о стоимости каждой цепи, аналогично тому, как это произошло в случае ETH и ETC.

Причин, по которым процесс может потерпеть неудачу, немного: разногласия между разработчиками по поводу технических решений; разногласия между майнерами; разногласия между разработчиками и майнерами.



Системный риск – майнеры или разработчики?



В своем мартовском сообщении Замфир пишет, что концентрация власти у майнеров «является системным риском для всех блокчейнов. Именно это происходит в сети Биткойна, и я не хотел бы видеть подобное в Эфириуме!»

Однако, утверждение, что раскол в Биткойне по поводу масштабирования сети лежит на совести майнеров, не соответствует фактам. На самом деле, гражданская война в Биткойне стала следствием несогласия между ведущими разработчиками, расколовшимися в соотношении 50/50.

На одной стороне оказались сторонники увеличения размера блока - Гэвин Андресен (Gavin Andreessen) и Джефф Гарзик (Jeff Garzik). Им противостояли Грег Максвелл (Greg Maxwell) и Петер Вюлле (Pieter Wuille). Раскол перешел в публичную плоскость, в то время как майнеры были и остаются расколоты: 45% майнеров выступают за увеличение блока, а их противники составляют 35%. Так было два года назад, так остается и теперь.

Таким образом, хаос в Биткойне – не вина майнеров, а целиком лежит на совести разработчиков, в особенности тех, кто решил, что публичные кампании выяснения отношений лучше, чем попытки убедить других в своей правоте.

Это не значит, что разработчики не должны, в качестве последнего аргумента, включать в свои дебаты публику, если они не могут самостоятельно преодолеть свои разногласия, но это не должно быть первым аргументом.

В марте Бутерин ясно высказался, что насколько Замфир обеспокоен тем, что могут сделать майнеры, настолько же Виталик опасается действий разработчиков. По его мнению, разработчики могут вмешиваться, только исходя из технических соображений и принимая во внимание долгосрочные последствия, а не только сиюминутные экономические выгоды.

Трудно не согласиться с Бутериным. Вся история блокчейна указывает на необходимость объективного анализа социальных аспектов, и основной урок состоит в том, что все три составляющие – разработчики, майнеры и пользователи/бизнес, – должны уважать друг друга, если не хотят погрузиться в хаос.



Предложение совершенно нереально



Переходя на практический уровень, предложение Замфира кажется настолько нереализуемым, что, возможно, он и в самом деле выступает в качестве обыкновенного тролля.

Первое, если награда майнеров будет снижена в сети, работающей на PoW, необходимо будет заручиться согласием майнеров, что в корне отличает такой гипотетический форк, отсутствующий в дорожной карте, от форка с переходом на PoS, при котором согласия майнеров не требуется. Легко предположить, что вероятность согласия майнеров на урезание собственных доходов будет близка к нулю. Тогда в чем смысл всего предложения?

И второй аспект: что произойдет, даже если майнеры согласятся. Курс поднимется, так как спрос останется на прежнем уровне, а предложение упадет. Значит, и награда майнеров тоже увеличится, и скорее всего, на величину снижения награды.

Таким образом, вся затея кажется бессмысленной. В самом ли деле Замфир настолько не продумал свое предложение, или он просто хотел сбить энтузиазм вокруг Эфириума, чтобы прекратить необоснованный, по его мнению, рост курса, тем самым облегчив труд разработчиков по внесению изменений в код из-за уменьшения экосистемы? Тоже порочная идея, ведь рост цен позволяет привлечь больше ресурсов для разработок. Если такова его цель, то наблюдатели могут усомниться в его способностях исследователя.

Наконец, остается проанализировать последний довод – что, если богатые майнеры наймут армию троллей для того, чтобы убедить рынок в неработоспособности PoS.



Вектор социальной атаки



Недавно Фонд Эфириума стал богатейшей блокчейновой компанией. Это значит, что они располагают достаточными ресурсами, и поскольку это некоммерческая организация, они имеют возможность направлять все средства на разработки и двигаться быстрее, согласно дорожной карте. Если атака троллей станет очевидной, Фонд Эфириума сможет не только нанять маркетинговых экспертов, но и прибегнуть к помощи других компаний экосистемы, например, ConsenSys, для доказательств преимущества PoS.

Кроме того, майнерам гораздо проще переключить мощности на ETC, ZEC или другие монеты, чем втянуться в войну на истощение, грозящую убытками. Так что, в любом случае непохоже, что переход на PoS вызовет социальные проблемы, так как о нем известно с самого начала, и с этим были согласны все, включая майнеров, к тому же «бомба сложности» была встроена в код именно с целью обезопаситься от несогласия майнеров.

Можно заключить, что основная цель Замфира – дебаты ради дебатов. В этом случае остается надеяться, что сообщество многому научилось на истории Биткойна и в состоянии распознать потенциальных троллей. Его высказывания можно списать на молодость, однако если он продолжит пытаться разделить сообщество, возможно, несмотря на все его технические таланты, Фонду Эфириума придется задуматься о его увольнении.



