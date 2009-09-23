Золотой диск: еще один рассказ о потерянных миллионах



При каждом скачке курса биткоина всплывает несколько историй о потерях крупных сумм в биткоинах из-за случайности или неосторожности. Недавно стала известна еще одна из них.

Журналист издания Gizmodo, Кэмпбелл Симпсон (Campbell Simpson), 5 лет назад выбросил жесткий диск на 250Гб. Он содержал файл, в котором хранились ключи на 1 400 BTC. В то время Кэмпбелл не придал этому особое значение – тогда он еще не знал, что упустил свой шанс стать миллионером. Сегодня утерянное им количество биткоинов стоило бы почти 3 миллиона американских долларов.

В статье, опубликованной на Gizmodo, Кэмпбелл вспомнил о произошедшей с ним беде в контексте нескольких событий в его жизни, которые происходили в то время. Например, как он переезжал в новую квартиру, расставался со своей девушкой и отправил деньги на PayPal незнакомца, живущего в другом конце света.



2010: совсем другое время для биткоина



Торговля биткоинами не была популярным занятием в 2010 году – их было достаточно сложно купить и продать. Самым простым способом получить биткоины был самостоятельный майнинг при помощи процессора и графической карты компьютера.

Тогда Симпсон наткнулся на сайт, который продавал биткоины. Он заплатил больше, чем в среднем запрашивали на биржах, не обратив на это особого внимания – одна монета обошлась ему в 1.5 цента, вместо 1.2. Тогда он потратил на биткоины 25 долларов. Симпсон хотел купить криптовалюту просто для того, чтобы понять, как она работает, так как много читал об этом феномене.

Он хранил свои биткоины в холодном кошельке – текстовом файле, который содержал ключи к монетам. Симпсон попросту не хотел доверять онлайн-сервисам свои деньги. Журналист хранил файл на жестком диске, который использовал для записи фотографий, пиратского видео и музыки, черновиков своих статей и университетских заданий.



Потеря потерь



Когда Симпсон стал жить вместе со своей девушкой, жесткий диск переехал с ним в новый дом. После расставания с любимой и перед переездом обратно в свою квартиру, он решил выкинуть скопившиеся ненужные вещи – USB-кабели, накопители и прочее. Кэмпбелл собрал все ненужные как ему тогда казалось вещи и выбросил их на помойку – включая и жесткий диск с биткоинами. Все фотографии с того диска были продублированы на другом носителе, его статьи лежали на Google Drive, а музыка хранилась на рабочем столе. Про биткоины бедняга тогда и не вспомнил.

Мысль о них посетила его несколько месяцев спустя, когда он вспомнил, что на диске хранилось видео, которое стало сложно найти в интернете. Тогда он и вспомнил про свои 1 400 биткоинов.



Убытки возрастают



Симпсон немного расстроился, вспомнив об утерянных биткоинах – тогда цена на криптовалюту с одного цента поднялась до 2.5 долларов за монету. Его небольшое поначалу состояние тогда составляло бы уже 4 000 долларов.

По сегодняшнему курсу 1 400 биткоинов – примерно 2.9 миллиона американских долларов. Симпсон прикинул, что можно попробовать отыскать потерянный диск, например, связаться с местными властями и попросить помощи. Однако в итоге он оставил эти заведомо тщетные попытки и решил смириться с неизбежностью.



Он не одинок



Крупные и нелепые потери криптовалют – достаточно распространенное явление. Еще один случай глупой потери биткоинов произошел с английский IT-специалистом Джеймсом Хауэлзом в 2013 году. Намайнив в 2009 году 150 блоков, он прекратил это занятие, так как его девушка жаловалась на шум и жару от занимающегося майнингом компьютера. Все биткоины при этом остались на жестком диске, который через 4 года отправился на помойку.

Через полгода после этого несчастный понял, какую совершил ошибку – 7 500 биткоинов, которые он намайнил, стоили к тому моменту 6.5 миллионов долларов (по текущему курсу – около 15 миллионов). Вместе с приятелем он отправился на городскую свалку, однако местные рабочие заверили его, что найти утерянный диск нереально.

Но не всегда истории ранних адептов Биткоина имеют несчастливый конец. Например, норвежский студент Кристофер Кох (Kristoffer Koch), который в 2009 году купил 5 000 BTC за 27$ для написания дипломной работы по криптографии, успешно вспомнил о своей покупке в 2013 году, когда его состояние равнялось 885 000 долларов. На одну пятую этой суммы он купил себе в квартиру в центре Осло, а сейчас, надо полагать, живет вполне неплохо на оставшиеся деньги.

Чтобы избежать потери биткоинов, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности и хранить свои ключи в надежных кошельках. Это поможет избежать нелепых потерь, которые помешали многим стать миллионерами.



Источник При каждом скачке курса биткоина всплывает несколько историй о потерях крупных сумм в биткоинах из-за случайности или неосторожности. Недавно стала известна еще одна из них.Журналист издания Gizmodo, Кэмпбелл Симпсон (Campbell Simpson), 5 лет назад выбросил жесткий диск на 250Гб. Он содержал файл, в котором хранились ключи на 1 400 BTC. В то время Кэмпбелл не придал этому особое значение – тогда он еще не знал, что упустил свой шанс стать миллионером. Сегодня утерянное им количество биткоинов стоило бы почти 3 миллиона американских долларов.В статье, опубликованной на Gizmodo, Кэмпбелл вспомнил о произошедшей с ним беде в контексте нескольких событий в его жизни, которые происходили в то время. Например, как он переезжал в новую квартиру, расставался со своей девушкой и отправил деньги на PayPal незнакомца, живущего в другом конце света.Торговля биткоинами не была популярным занятием в 2010 году – их было достаточно сложно купить и продать. Самым простым способом получить биткоины был самостоятельный майнинг при помощи процессора и графической карты компьютера.Тогда Симпсон наткнулся на сайт, который продавал биткоины. Он заплатил больше, чем в среднем запрашивали на биржах, не обратив на это особого внимания – одна монета обошлась ему в 1.5 цента, вместо 1.2. Тогда он потратил на биткоины 25 долларов. Симпсон хотел купить криптовалюту просто для того, чтобы понять, как она работает, так как много читал об этом феномене.Он хранил свои биткоины в холодном кошельке – текстовом файле, который содержал ключи к монетам. Симпсон попросту не хотел доверять онлайн-сервисам свои деньги. Журналист хранил файл на жестком диске, который использовал для записи фотографий, пиратского видео и музыки, черновиков своих статей и университетских заданий.Когда Симпсон стал жить вместе со своей девушкой, жесткий диск переехал с ним в новый дом. После расставания с любимой и перед переездом обратно в свою квартиру, он решил выкинуть скопившиеся ненужные вещи – USB-кабели, накопители и прочее. Кэмпбелл собрал все ненужные как ему тогда казалось вещи и выбросил их на помойку – включая и жесткий диск с биткоинами. Все фотографии с того диска были продублированы на другом носителе, его статьи лежали на Google Drive, а музыка хранилась на рабочем столе. Про биткоины бедняга тогда и не вспомнил.Мысль о них посетила его несколько месяцев спустя, когда он вспомнил, что на диске хранилось видео, которое стало сложно найти в интернете. Тогда он и вспомнил про свои 1 400 биткоинов.Симпсон немного расстроился, вспомнив об утерянных биткоинах – тогда цена на криптовалюту с одного цента поднялась до 2.5 долларов за монету. Его небольшое поначалу состояние тогда составляло бы уже 4 000 долларов.По сегодняшнему курсу 1 400 биткоинов – примерно 2.9 миллиона американских долларов. Симпсон прикинул, что можно попробовать отыскать потерянный диск, например, связаться с местными властями и попросить помощи. Однако в итоге он оставил эти заведомо тщетные попытки и решил смириться с неизбежностью.Крупные и нелепые потери криптовалют – достаточно распространенное явление. Еще один случай глупой потери биткоинов произошел с английский IT-специалистом Джеймсом Хауэлзом в 2013 году. Намайнив в 2009 году 150 блоков, он прекратил это занятие, так как его девушка жаловалась на шум и жару от занимающегося майнингом компьютера. Все биткоины при этом остались на жестком диске, который через 4 года отправился на помойку.Через полгода после этого несчастный понял, какую совершил ошибку – 7 500 биткоинов, которые он намайнил, стоили к тому моменту 6.5 миллионов долларов (по текущему курсу – около 15 миллионов). Вместе с приятелем он отправился на городскую свалку, однако местные рабочие заверили его, что найти утерянный диск нереально.Но не всегда истории ранних адептов Биткоина имеют несчастливый конец. Например, норвежский студент Кристофер Кох (Kristoffer Koch), который в 2009 году купил 5 000 BTC за 27$ для написания дипломной работы по криптографии, успешно вспомнил о своей покупке в 2013 году, когда его состояние равнялось 885 000 долларов. На одну пятую этой суммы он купил себе в квартиру в центре Осло, а сейчас, надо полагать, живет вполне неплохо на оставшиеся деньги.Чтобы избежать потери биткоинов, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности и хранить свои ключи в надежных кошельках. Это поможет избежать нелепых потерь, которые помешали многим стать миллионерами.

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