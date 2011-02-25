realshop.pro

Способы заработка на проекте:
Я не являюсь администратором данного проекта! Вся информация взята с сайта!
Дата старта проекта - 21.05.2017
-Заработок на LOT-ах:
Стоимость 1-го LOT'а = 100 рублей!
Начисление процента на каждый активный LOT варьируется в диапазоне от 1% до 1,5%!
В 23:55 МСК происходит начисление %!
Если участник сделал репост
из группы проекта в течении суток, то ему будет зачислено 1,5%
(на все его активные LOT-ы)! Если же участник не сделает репост
, то ему зачислится за текущие сутки только 1% !
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Общий доход с каждого LOT-а составит 150 рублей
(то-есть +50% от вклада
)
Доход начисляется: 50%
на основной баланс и 50%
на LOT-баланс (баланс для реинвеста)! То-есть, проявляя активность на проекте
, можно значительно ускорить
получение дохода с вклада!
-Заработок на партнерской программе:
2%
с каждой покупки LOT-а
Глубина партнерской программы: 5 уровней!
-Заработок с серфинга:
Самый простой способ
заработка в проекте, без вложения личных средств! Вы переходите на сайт рекламодателя, дожидаетесь завершения таймера, вводите капчу - и оплата ваша!
Выплаты: автоматические
Платежная система: PAYEER
(пополнения/вывод)
Есть возможность рекламировать свои реф.ссылки
прямо в проекте!
Оперативная
и качественная
тех.поддержка!