Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:58
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.07.2015
Сообщений: 246
Благодарностей: 30
УГ: 0
КП: 0.000
realshop.pro
Я не являюсь администратором данного проекта! Вся информация взята с сайта!
Дата старта проекта - 21.05.2017

Способы заработка на проекте:

-Заработок на LOT-ах:
Стоимость 1-го LOT'а = 100 рублей!
Начисление процента на каждый активный LOT варьируется в диапазоне от 1% до 1,5%! В 23:55 МСК происходит начисление %!
Если участник сделал репост из группы проекта в течении суток, то ему будет зачислено 1,5% (на все его активные LOT-ы)! Если же участник не сделает репост, то ему зачислится за текущие сутки только 1% ! *
Общий доход с каждого LOT-а составит 150 рублей (то-есть +50% от вклада)
Доход начисляется: 50% на основной баланс и 50% на LOT-баланс (баланс для реинвеста)! То-есть, проявляя активность на проекте, можно значительно ускорить получение дохода с вклада!

-Заработок на партнерской программе:
2% с каждой покупки LOT-а
Глубина партнерской программы: 5 уровней!

-Заработок с серфинга:
Самый простой способ заработка в проекте, без вложения личных средств! Вы переходите на сайт рекламодателя, дожидаетесь завершения таймера, вводите капчу - и оплата ваша!

Выплаты: автоматические
Платежная система: PAYEER (пополнения/вывод)
Есть возможность рекламировать свои реф.ссылки прямо в проекте!
Оперативная и качественная тех.поддержка!

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Asif5 на форуме  
Старый Сегодня, 11:21
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 14,273
Благодарностей: 17,384
УГ: 5
КП: 0.272
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: realshop.pro
Для этого раздела минимальный вклад ТС 50 долларов или 2800 рублей. Вам надо докупить ещё 26 лотов, чтобы тема осталась в разделе.
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putoran на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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