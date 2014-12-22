witchgame.ru - Ведьмы

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Старт проекта 28.05.2017 Регистрация
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Испокон веков люди верили, что рядом с ними обитают сущности со сверхъестественными способностями. Некоторых они пугают, но порой от них можно ждать и помощи. К подобным персонажам относится ведьма. Ей приписывают как злые, так и добрые дела. Наши ведьмы не только исключительно добрые, но и способны обогатить Вас! Не верите? Просто зарегистрируетесь и убедитесь в этом сами участвуя в нашей увлекательной экономической игре!
После регистрации Вы получите 1000 серебряных монет - этого будет достаточно, чтобы Вы смогли нанять одну из ведьм и начать зарабатывать. Все ведьмы будут варить Зелье, которое Вы легко сможете обменять на игровые монеты по курсу: 100 ед. зелья = 1 монета и в пропорциях: 25% на счет для покупок и 75% на баланс для выплаты - так Вы сможете выводить средства и одновременно нанимать еще ведьм, чтобы зарабатывать больше. Все ведьмы нанимаются до конца работы проекта - они не исчезнут и будут приносить прибыль 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
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Добро пожаловать в наш увлекательный проект, где мы приготовили для вас несколько бонусов,
воспользоваться которыми Вы сможете сразу же после простой регистрации:
- 1000 серебрянных монет для найма персонажа в подарок
- Только автоматические пополнения и выплаты
- +10% при обмене средств с баланса для выплаты на баланс для покупок
- Реферальная программа в размере 5% на вывод и 5% на покупки
- Ответственная администрация от надежной группы
Желаем всем удачи и, конечно же, отличных заработков на нашем проекте - надеемся он Вам понравится!