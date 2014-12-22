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witchgame.ru - Ведьмы

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 08:34
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 923
Благодарностей: 21
УГ: 0
КП: 0.014
witchgame.ru - Ведьмы
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 28.05.2017
Регистрация

Цитата:
Испокон веков люди верили, что рядом с ними обитают сущности со сверхъестественными способностями. Некоторых они пугают, но порой от них можно ждать и помощи. К подобным персонажам относится ведьма. Ей приписывают как злые, так и добрые дела. Наши ведьмы не только исключительно добрые, но и способны обогатить Вас! Не верите? Просто зарегистрируетесь и убедитесь в этом сами участвуя в нашей увлекательной экономической игре!

После регистрации Вы получите 1000 серебряных монет - этого будет достаточно, чтобы Вы смогли нанять одну из ведьм и начать зарабатывать. Все ведьмы будут варить Зелье, которое Вы легко сможете обменять на игровые монеты по курсу: 100 ед. зелья = 1 монета и в пропорциях: 25% на счет для покупок и 75% на баланс для выплаты - так Вы сможете выводить средства и одновременно нанимать еще ведьм, чтобы зарабатывать больше. Все ведьмы нанимаются до конца работы проекта - они не исчезнут и будут приносить прибыль 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.


Цитата:
Добро пожаловать в наш увлекательный проект, где мы приготовили для вас несколько бонусов,
воспользоваться которыми Вы сможете сразу же после простой регистрации:

- 1000 серебрянных монет для найма персонажа в подарок
- Только автоматические пополнения и выплаты
- +10% при обмене средств с баланса для выплаты на баланс для покупок
- Реферальная программа в размере 5% на вывод и 5% на покупки
- Ответственная администрация от надежной группы

Желаем всем удачи и, конечно же, отличных заработков на нашем проекте - надеемся он Вам понравится!
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa

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Старый Сегодня, 09:15
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 63
Поблагодарили: 2 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: witchgame.ru - Ведьмы
ведьмочки платят
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2017-05-29_081355.jpg Просмотров: 0 Размер: 19.4 Кб ID: 187710  
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