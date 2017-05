all-hyips Топ Мастер

Steepshare Ltd - steepshare.biz



старт 27.05.2017 PerfectMoney Верифицирован, 8.4 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin AdvCash



языки: EN







Описание:



Цитата: Steepshare Ltd была создана по эффективности, самоотверженности, отзывчивости и настойчивости в отношении потребностей и требований всех типов инвесторов. Наша компания сформировала совершенно прозрачный процесс инвестирования, чтобы убедиться, что наши инвесторы не сталкиваются с какой-либо проблемой. Наша компания работает над очень надежной структурой управления. Инвест планы:



14% - 30% HOURLY FOR 6 HOURS

PLAN SPENT AMOUNT ($) HOURLY PROFIT (%)

PLAN 1 $1.00 - $2000.00 14.00

PLAN 2 $2001.00 - $4000.00 17.10

PLAN 3 $4001.00 - $6000.00 24.20

PLAN 4 $6001.00 - $8000.00 27.30

PLAN 5 $8001.00 - $10000.00 30.00



2% - 10% HOURLY FOR 12 HOURS

PLAN SPENT AMOUNT ($) HOURLY PROFIT (%)

PLAN 1 $1.00 - $100.00 3.20

PLAN 2 $101.00 - $1000.00 6.30

PLAN 3 $1001.00 - $5000.00 8.40

PLAN 4 $5001.00 - $50000.00 10.00



102% - 150% AFTER 1 DAY

PLAN SPENT AMOUNT ($) PROFIT (%)

PLAN 1 $1.00 - $1000.00 102.00

PLAN 2 $1001.00 - $25000.00 120.00

PLAN 3 $25001.00 - $50000.00 140.00

PLAN 4 $50001.00 - $100000.00 150.00



130% - 300% AFTER 3 DAYS

PLAN SPENT AMOUNT ($) PROFIT (%)

PLAN 1 $1.00 - $20000.00 130.00

PLAN 2 $20001.00 - $50000.00 190.00

PLAN 3 $50001.00 - $150000.00 240.00

PLAN 4 $150001.00 - $250000.00 300.00



200% - 900% AFTER 10 DAYS

PLAN SPENT AMOUNT ($) PROFIT (%)

PLAN 1 $1.00 - $5000.00 200.00

PLAN 2 $5001.00 - $100000.00 400.00

PLAN 3 $100001.00 - $150000.00 600.00

PLAN 4 $150001.00 - $300000.00 900.00





депозит:



28.05.17 21:56 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U14806381 from U1294xxx. Batch: 177421540. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Steepshare Ltd User allhyips.



подробности:



Минимальный вклад: 1$

Максимальный вклад: 500000$

Реферальские: 10%

Выплаты: инстантом

Скрипт: GoldCoders steepshare.biz - Licensed

Особенности: SSL +



Name Server: NS1.EDDOSPROTECTION.COM

Name Server: NS2.EDDOSPROTECTION.COM

Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.

Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain Registration Date: Sat May 20 12:19:41 GMT 2017

Domain Expiration Date: Sat May 19 23:59:59 GMT 2018



