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Испанский банк BBVA запускает API-платформу для стартапов

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Испанский банк BBVA запускает API-платформу для стартапов



Испанский банк BBVA запустил платформу, чтобы сделать API-рынок открытым и доступным для разработчиков и стартапов.

BBVA API Market выпустит API 8 компаний, стартапов и разработчиков для доступа и интеграции данных клиентов (приобретения клиентов и кредитные линии) в свои сервис-платформы. Открытая банковская платформа будет соответствует европейским стандартам требования PSD2 и банковским в том числе.





Банк не только адаптируется к европейским стандартам PSD2, но и стремится стать лучшей платформой, направленной на повышение конкуренции в данной отрасли, а также продолжать накапливать свой опыт работы с цифровыми технологиями. Как сказал сам Дерек Уайт, глава департамента маркетинга BBVA.

До запуска API Market, банк опробывал свой продукт в течение целого года с 1500 предприятиями и разработчиками. Не даром же банк ранее устраивал конкурс Open Talent, о котором можно прочесть в статье: BBVA выбирает 56 стартапов для участия в инновационном конкурсе Open Talent.



Переведено специально для MMGP.ru
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