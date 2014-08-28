Испанский банк BBVA запускает API-платформу для стартапов

Испанский банк BBVA запустил платформу, чтобы сделать API-рынок открытым и доступным для разработчиков и стартапов.
BBVA API Market
выпустит API 8 компаний, стартапов и разработчиков для доступа и интеграции данных клиентов (приобретения клиентов и кредитные линии) в свои сервис-платформы. Открытая банковская платформа будет соответствует европейским стандартам требования PSD2 и банковским в том числе.
Банк не только адаптируется к европейским стандартам PSD2, но и стремится стать лучшей платформой, направленной на повышение конкуренции в данной отрасли, а также продолжать накапливать свой опыт работы с цифровыми технологиями. Как сказал сам Дерек Уайт, глава департамента маркетинга BBVA.
До запуска API Market, банк опробывал свой продукт в течение целого года с 1500 предприятиями и разработчиками.
Не даром же банк ранее устраивал конкурс Open Talent
, о котором можно прочесть в статье: BBVA выбирает 56 стартапов для участия в инновационном конкурсе Open Talent
.
Переведено специально для MMGP.ru