Botanalytics привлек € 270 тыс. инвестиций для своего чат-бота

Стартап Botanalytics, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек € 270 тысяч финансирования для разработки своего разговорного бота.
Инвестиционный раунд был закрыт венчурным фондом ACT Venture Partners, средства которых будут использован для расширения проводимых операций в компании.
Основанная 15 июня 2016 года под руководством Эниса Гайретли (сейчас генеральный директор), Botanalytics является разработчиком бота с перечнем необходимых инструментов для разговорной аналитики и понимания взаимодействия.
На сегодняшний день, партнерами Botanalytics являются такие компании как Microsoft, Azumo и Converse. Данный чат-бот сейчас тестируется на таких платформах как Facebook Messenger, Google Assistant, Telegram, We Chat, Viber, Amazon, Microsoft Alexa.
Также стоит отметить, что стартап уже привлекал посевное финансирование от 500 Startups, сумма которого к сожалению не разглашают.
Специально для MMGP.RU
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