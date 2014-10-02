Как я вижу движение курса

У каждого человека имеется свой набор инструментов для обрисовки картины на рынке и возможного дальнейшего движения.
Возьмем график фунта. Что вы там видите?
А вот так?
А еще вот так
Что я вижу имея 3 данные картины?
Продажа от 2890
Продажа от 2735 (закрепление ниже 2750) + скальпинг от 2770 до 2750 (если график потянет вниз)
А если мы натянем всеми нелюбимую сетку Fibo... на дневной график
То закрепление ниже 23,6 будет сигналом к продаже от этого же 23,6, в случае попытки разворота
Ну и самое интересное, и многими нелюбимая интуиция.
На голом графике можно попытаться понять дальнейший ход цены.
На основе опыта, конечно же.
Кстати, по понедельникам я не торгую.