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Как я вижу движение курса

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Старый Сегодня, 00:16
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Гомель
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.12.2016
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Как я вижу движение курса
У каждого человека имеется свой набор инструментов для обрисовки картины на рынке и возможного дальнейшего движения.

Возьмем график фунта. Что вы там видите?

А вот так?

А еще вот так


Что я вижу имея 3 данные картины?
Продажа от 2890
Продажа от 2735 (закрепление ниже 2750) + скальпинг от 2770 до 2750 (если график потянет вниз)

А если мы натянем всеми нелюбимую сетку Fibo... на дневной график

То закрепление ниже 23,6 будет сигналом к продаже от этого же 23,6, в случае попытки разворота

Ну и самое интересное, и многими нелюбимая интуиция.
На голом графике можно попытаться понять дальнейший ход цены. На основе опыта, конечно же.

Кстати, по понедельникам я не торгую.
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Последний раз редактировалось Dimoniy741; Сегодня в 00:19.
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Старый Сегодня, 00:31
#2
Форекс-блогер
 
Аватар zaharik1404
 
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Re: Как я вижу движение курса
Если честно, то ничего я по вашим картинкам не вижу, вот так и вот так, а еще так и что? По фунту я видел шорт вот тут, видно на скрине сделку, а тут я его уже пофиксил, в пятницу, а вот дальше продавать не хочу, потому что думаю, что закрепление ниже 23 процента это ни о чем, а так, пара пока продолжает смотреть вверх и весь этот прорыв вниз, я считаю лишь коррекцией, во всяком случае до окончания месяца не думаю, что по паре будут сделки, скорей всего она либо зафлетит, либо опять в рост пойдет, второе вряд ли.
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