WiseDeposit - WiseDeposit.com Скрипт Суперкопилки. Самый крупный рефбек

Друзья, здравствуйте!
Предлагаю самый крупный рефбек на форуме 80% с каждого вклада по проекту WiseDeposit
аналогу по скрипту и маркетингу знаменитой Суперкопилки.
Условия предоставления рефбека:
1. Регистрация по моей реферальной ссылке (в подписи).
2. После регистрации можете уточнить в моей ли Вы структуре в личку или по скайпу: dimkaoinvest
и получить помощь при создании портфеля.
3. Обязательно после создания вклада отписываете его здесь, в ветке!
4. После оплаты целей, выплачиваю на ваш (преимущественно перфект) электронный кошелек рефбек,
не позднее 48 часов, зачастую сразу после получения выплаты.
5. После получения рефбека отписываетесь в ветке.
Компания интересная, и навскидку самому разобраться не так просто, важными бонусами от меня будет:
1
. Полная помощь в регистрации, оплате и стратегии заработка, выход на крупные чеки.
2
. Новая технология приглашения личных партнеров
3
. Помощь при работе со скайпом, предоставление специальной программы (стоимость 20$)
4
. Курс обучения по работе со скайпом (поиск и приглашение новых партнеров), 100% рабочая стратегия!
Больших заработков!!