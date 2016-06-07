Что нужно для того, чтобы стать хорошим наставником?

Принято считать, что наставник – это тот, кто учит, помогает, дает советы другому (зачастую более молодому) человеку. Когда вам предлагают стать наставником, у вас в голове появляются два слова: юность
и неопытность
. Однако первое мнение не всегда является правдивым.
Рассмотрите два термина: “наставничество
” и “коучинг лидерства
”. Вы видите разницу между ними?
Не смотря на то, что чаще всего наставляют молодых и неопытных работников, наставничество могут заниматься люди любого возраста, главное – чтобы они хотели помогать развиваться тем, чьими наставниками являются.
Согласно опросу Национального Партнерства по Трудоустройству
, более 90-та процентов людей, которые имели наставников, в дальнейшем сами стали наставниками. Интересным фактом является то, что все эти люди имели такие же методы наставничества, какие были и у их наставников. Следует, если вы будете воспитывать своих учеников, как бездарей, то с большой вероятностью их будущие ученики тоже будут бездарями – в этом вся ирония...
Думаю, каждому вменяемому человеку, у кого был наставник, когда-то казалось, что его учитель не прав. В такой ситуации вы либо высказываетесь, либо молчите (скорее всего из-за неуверенности, ведь кто будет слушать “огузка”). Если говорить обо мне, то когда я высказывался в подобных ситуациях, мои наставники либо признавали, что мое замечание уместно, либо объясняли – почему я не прав. Вам не следует бояться ошибиться – если у вас хороший наставник, то он трезво воспримет ваше замечание и не будет как-то плохо к вам относиться.
Как бы то ни было, каждому грамотному человеку необходимо уметь быть хорошим наставником – именно этим вопросом мы займемся сегодня.
Будьте щедрым
Хорошие наставники всегда готовым поделиться тем, что они знают – поделиться с любым, кто попросит. Они это делают ради собственного благополучия, и, что более важно, ради того, чтобы их ученики в будущем тоже достигли успеха. Хорошие наставники не “принимают этот титул” ради собственного прославления. На самом деле, наставничество – это способ помочь другим людям, иногда даже обеспечив им светлое будущее.
Опять же, статистика гласит, что в мире бизнеса намного легче жить людям, у которых были хорошие наставники. Наставник может предотвратить многие будущие ошибки своих учеников и передать им столь ценный опыт
. Следует, вам (в качестве наставника) не стоит разводить демагогию с целью, так сказать, “попудрить мозги” своим ученикам.
Будьте максимально открытым для своих учеников. Ведь, если подумать глобально, то было бы прекрасно оставить после своей смерти что-то во истину ценное – свои знания и навыки
, которые будут передаваться между будущими поколениями. Конечно, если вы хотите быть хорошим наставником, то вы будете тратить достаточно много времени на своих учеников. Но, сразу становится понятно, что с неподходящими учениками работать скучно, из чего следует второй пункт.
Умейте говорить “нет”
Работа наставника очень тяжела и утомительна. Но, если вы находите интересных, целеустремленных учеников, то вы буквально не обращаете внимания на время
. Но правдиво и обратное – работа с плохими учениками просто невыносима.
Следует, вы должны уметь находить положительные и отрицательные черты в ваших учениках, отталкиваясь от которых создавать планы на будущее…
Конечно, не нужно быть слишком критичным по отношению к своим ученикам, ведь в каждом есть как и плохие черты, так и хорошие, но, тем не менее, “балласт” вам тоже не нужен. Умейте говорить “нет”, ведь бездельнику вы никак помочь не сможете
, а лишь зря потратите свое столь ценное время.
Будьте честным
Если вы думаете, что ваши ученики вручат вам золотую медаль только за то, что вы являетесь их наставником, то ваше представление о данном роде деятельности ошибочно. Хороший наставник должен всегда быть честным со своими учениками, даже если правда будет звучать не так хорошо, как ложь. Помните, что честный наставник намного ценнее, чем тот, кто постоянно хвалит вас (я подразумеваю пустую похвалу).
Так же не стоит забывать о том, что в искусстве наставничества конкретика намного ценнее, чем вид общей картины
. Вы должны показать своим ученикам, где именно они совершали ошибки/погрешности, чтобы в дальнейшем они их не совершали. Одной фразы: “Мне не нравится твоя работа - переделай” недостаточно, ведь с таким подходом вы можете только лишить вашего ученика всякого энтузиазма и желания двигаться вперед.
Будьте предусмотрительным
Если вы хотите стать хорошим наставником, то вам необходимо уметь создавать грамотные планы на будущее, предсказывать возможные “конфузы”, и, как я уже говорил ранее, уметь правильно оценивать способности своих учеников
.
Дабы развить в себе эти качества, вам необходимо улучшить свои знания в сфере психологии – с этим вам могут помочь книги, в редких случаях фильмы. В общем, действуйте…
Научитесь грамотно излагать свои мысли
Будет странно, если наставник не сможет в полной мере выразиться перед своими учениками. Думаю, что у многих бывало такое, что в голове возникла какая-то умная мысль, но в беседе просто-напросто не удалось её развить должным образом. Причиной тому может быть либо проблемы с дикцией
, либо застенчивость
, либо чрезмерная метушливость
.
Все эти проблемы так же решаются. Помните, что в данном деле вас будут в первую очередь “любить ушами”, следует, вы можете оттолкнуть от себя людей, даже если у вас на самом деле имеются многие необходимые характеристики хорошего наставника.
Но, опять же, перебарщивать с умением говорить тоже не надо, ведь, как я упоминал ранее, деловые и умные люди демагогов не любят. Цените слово, ведь сейчас оно уже почти лишилось своей значимости. Как говорит мой наставник: “Зубы заговаривать будете на базаре, а здесь - говорите наиболее информативно!
”
Вывод
В жизни не бывает легкой работы, ведь везде действует равноценный, а то и не выгодный для вас обмен… Главное – не сдаваться. Если решили, что будете заниматься наставничеством и передавать всем свои знания – идите до конца. Ведь, если подумать, то ваш труд в дальнейшем принесет вам прекрасные плоды – вы воспитаете людей, которые превзойдут вас, тем самым сделаете их жизнь намного прекраснее, дав им столь ценный “пинок” в сторону развития.
Развивайтесь, чтобы в будущем развивать других, как бы глупо это не звучало. Удачи!
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Автор: Kaneki
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