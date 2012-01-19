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Криштиану Роналду вероятно, уже откупился от тюрьмы за 6 млн Евро

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Старый Сегодня, 21:14
#1
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Криштиану Роналду вероятно, уже откупился от тюрьмы за 6 млн Евро


На этой неделе автор темы уже размещал на форуме свой материал по поводу того, что прокуратура Мадрида недавно вела своё расследование относительно уклонения от уплаты налогов известнейшего и популярного нападающего мадридского "Реала" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду. Речь шла о 64 млн Евро скрытых от налогов денег и именно с этих денег по данным испанское спортивного онлайн-издания "As" он и был должен уплатить 8 млн Евро только одних налогов (а по другой информации, то почти в 2 раза больше - 15 млн Евро). Вообщем дело принимало серьезный оборот и видимо Роналду, хорошо обдумав предупреждения своих адвокатов реально осознал, что ему может грозить реальное тюремное заключение и он может повторить судьбу другого известнейшего футболиста играющего сейчас в испанской "Барселоне" - Лионелля Месси, ведь того приговорили к 21 месяцу тюрьмы и 2 млн штрафу в Евро и тоже - за неуплату налогов.

И по последним сообщениям из Испании, как написала газета "Marca" на своих страницах, в конце уходящей недели, Криштиану Роналду всё-таки выплатил 6 млн Евро в качестве задолженности по своим налогам, то есть он внял предупреждениям юристов и решил не рисковать. Хотя в действительности Криштиану пока выплатил лишь часть суммы, но сделал это в добровольном порядке, конечно, в надежде избежать уголовного преследования со стороны мадридской прокуратуры. То есть таким вот образом он продемонстрировал свою добрую волю властям.

В интервью изданию "Marca" Криштиану признался, что сейчас готов полностью сотрудничать со следствием и если следствие решит, что надо выплатить всю задолженность, то он безропотно выполнит это. В свою очередь британское издание Телеграф сообщило, что прокуратура Мадрида будет принимать решение о возбуждении дела о неуплате налогов в отношении Роналду в течение 3-4 ближайших недель. А также оно напоминает, что согласно законам Испании, в случае полного погашения задолженности, то уголовное дело не открывается. И данный момент Роналду не доплатил еще несколько миллионов Евро, соответственно, в случае, если дело будет иметь своё продолжение и испанский суд признает Роналду виновным, то его могут посадить в тюрьму на 15 месяцев. Поэтому история пока не окончена полностью. Конечно, ещё продолжим следить за развитием этого кейса.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/592b03eb4ae55
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 21:22.
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Старый Сегодня, 21:45
#2
Любитель
 
Имя: Алексей
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Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 178
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Re: Криштиану Роналду вероятно, уже откупился от тюрьмы за 6 млн Евро
Месси аналогично откупился.
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