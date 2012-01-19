Криштиану Роналду вероятно, уже откупился от тюрьмы за 6 млн Евро

На этой неделе автор темы уже размещал на форуме свой материал
по поводу того, что прокуратура Мадрида недавно вела своё расследование относительно уклонения от уплаты налогов известнейшего и популярного нападающего мадридского "Реала" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду. Речь шла о 64 млн Евро скрытых от налогов денег и именно с этих денег по данным испанское спортивного онлайн-издания "As" он и был должен уплатить 8 млн Евро только одних налогов (а по другой информации, то почти в 2 раза больше - 15 млн Евро). Вообщем дело принимало серьезный оборот и видимо Роналду, хорошо обдумав предупреждения своих адвокатов реально осознал, что ему может грозить реальное тюремное заключение и он может повторить судьбу другого известнейшего футболиста играющего сейчас в испанской "Барселоне" - Лионелля Месси, ведь того приговорили к 21 месяцу тюрьмы и 2 млн штрафу в Евро и тоже - за неуплату налогов.
И по последним сообщениям из Испании, как написала газета "Marca" на своих страницах, в конце уходящей недели, Криштиану Роналду всё-таки выплатил 6 млн Евро в качестве задолженности по своим налогам, то есть он внял предупреждениям юристов и решил не рисковать. Хотя в действительности Криштиану пока выплатил лишь часть суммы, но сделал это в добровольном порядке, конечно, в надежде избежать уголовного преследования со стороны мадридской прокуратуры. То есть таким вот образом он продемонстрировал свою добрую волю властям.
В интервью изданию "Marca" Криштиану признался, что сейчас готов полностью сотрудничать со следствием и если следствие решит, что надо выплатить всю задолженность, то он безропотно выполнит это. В свою очередь британское издание Телеграф сообщило, что прокуратура Мадрида будет принимать решение о возбуждении дела о неуплате налогов в отношении Роналду в течение 3-4 ближайших недель. А также оно напоминает, что согласно законам Испании, в случае полного погашения задолженности, то уголовное дело не открывается. И данный момент Роналду не доплатил еще несколько миллионов Евро, соответственно, в случае, если дело будет иметь своё продолжение и испанский суд признает Роналду виновным, то его могут посадить в тюрьму на 15 месяцев. Поэтому история пока не окончена полностью. Конечно, ещё продолжим следить за развитием этого кейса.
Специально для mmgp.ru
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