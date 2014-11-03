Ох уж эти криптомиксеры!

В силу разных обстоятельств многочисленным пользователям хочется сохранить анонимность суммы заработка перспективных криптовалют
. Сеть bitcoin
изначально порадовала скрытостью данных перевода. Но со временем многие умельцы смогли похвастаться тем, что научились отслеживать следы в цепочках блокчейн. Правда, пока что идет речь исключительно о суммах переводов. Разузнать истинного владельца кошелька удается не многим. В силу этого пользователи желают даже эту информацию максимально исказить. Этот момент и подтолкнул разработчиков к созданию уникальных стартапов. Так на рынке появились bitcoin
миксеры.
Принцип деятельности криптовалютных миксеров
Сервисы криптомиксеров предназначены для разрыва цепочки между биткоин кошельком
отправителя и адресом получателя перевода. Программа в автоматическом режиме сумму монет одной транзакции смешивает с криптовалютами
других отправителей. Затем рассылает по вновь созданным биткоин кошелькам
. Между новыми онлайн кошельками суммы прокручиваются сотни раз. И только после этого цифровые деньги поступают на адрес получателя. За это взимается комиссия 1-3% от отправленной суммы. Длительность обработки транзакции криптовалют
напрямую зависит от глубины анонимности и суммы смешиваемых монет. Так как много времени занимает подбор нужного числа подходящих адресов по смешиванию.
Процесс заметания следов осуществляется за счет удаленных серверов централизованного криптомиксера. Предусмотрен мониторинг и поверхностное отслеживание оформленных транзакций. Но важные алгоритмы остаются в тени. И никто не в состоянии вычислить комбинацию произвольного кода миксинга, отвечающего за деанонимизацию оформленных клиентами транзакций.
Что понадобится для биткоин смешивания?
1. Bitcoin
2. Анонимный браузер типа «Tor Browser»
3. Создание биткоин кошельков
, работающих с выбранным анонимным браузером
4. Проверка подлинности сервера миксинга
Инструкция
1. Непосредственно перед оформлением анонимной транзакции необходимо отключить JavaScript.
2. Оформите биткоин кошелек
№1.
3. Переведите на него необходимую сумму криптовалют
, чтобы ее хватило на оплату всех комиссий и для отправки чужому адресату.
4. Оформите биткоин кошелек
№2 в анонимном браузере.
5. Оформите транзакцию с первого кошелька на второй.
6. Переведите деньги с биткоин кошелька
№2 на кошелек, сгенерированный сервером миксера.
7. Оформите биткоин кошелек
№3 в анонимном браузере.
8. С первого или второго кошелька отправьте монеты на биткоин кошелек
№3.
9. Теперь можно с кошелька анонимного сервера переводить деньги на №3, и только потом - выбранному адресату.
В завершение
Вся эта путаница нужна для того, чтобы не упустить из виду свои деньги и благополучно замести все следы. Цепочка подобных действий добавляет правдоподобности и защиты отправленным деньгам. Также если нечаянно вы потеряете доступ хотя бы к одному из своих трех кошельков, то два оставшихся помогут доказать ваши права на тот адрес, который стал вам недоступен. На сложную комбинацию уходит 6-24 часа. Поэтому запаситесь терпением. И если вы торопитесь, то за оформление анонимной транзакции не принимайтесь.
О том, что следы реально удалось замести относительно кошельков №2 и №3, сообщит вам анализ сервиса «Blockchain.info»
. Да, после каждого перевода между своими кошельками следует перезапускать анонимный браузер, и только после этого отправлять криптовалюту
в миксер.
Первый раз прочитаешь эту инструкцию, так вроде бы все понятно и легко. Но пока дождешься подтверждения, что перевод наконец-то поступил на биткоин кошелек
адресата, то переживешь немало минут в волнении. Или вы совершенно спокойно используете миксер для отправки электронных денег? Поделитесь с нами своими впечатлениями.
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Автор: Александра 81
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