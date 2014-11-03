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Ох уж эти криптомиксеры!

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#1
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Ох уж эти криптомиксеры!
В силу разных обстоятельств многочисленным пользователям хочется сохранить анонимность суммы заработка перспективных криптовалют. Сеть bitcoin изначально порадовала скрытостью данных перевода. Но со временем многие умельцы смогли похвастаться тем, что научились отслеживать следы в цепочках блокчейн. Правда, пока что идет речь исключительно о суммах переводов. Разузнать истинного владельца кошелька удается не многим. В силу этого пользователи желают даже эту информацию максимально исказить. Этот момент и подтолкнул разработчиков к созданию уникальных стартапов. Так на рынке появились bitcoin миксеры.


Принцип деятельности криптовалютных миксеров

Сервисы криптомиксеров предназначены для разрыва цепочки между биткоин кошельком отправителя и адресом получателя перевода. Программа в автоматическом режиме сумму монет одной транзакции смешивает с криптовалютами других отправителей. Затем рассылает по вновь созданным биткоин кошелькам. Между новыми онлайн кошельками суммы прокручиваются сотни раз. И только после этого цифровые деньги поступают на адрес получателя. За это взимается комиссия 1-3% от отправленной суммы. Длительность обработки транзакции криптовалют напрямую зависит от глубины анонимности и суммы смешиваемых монет. Так как много времени занимает подбор нужного числа подходящих адресов по смешиванию.

Процесс заметания следов осуществляется за счет удаленных серверов централизованного криптомиксера. Предусмотрен мониторинг и поверхностное отслеживание оформленных транзакций. Но важные алгоритмы остаются в тени. И никто не в состоянии вычислить комбинацию произвольного кода миксинга, отвечающего за деанонимизацию оформленных клиентами транзакций.

Что понадобится для биткоин смешивания?

1. Bitcoin
2. Анонимный браузер типа «Tor Browser»
3. Создание биткоин кошельков, работающих с выбранным анонимным браузером
4. Проверка подлинности сервера миксинга

Инструкция

1. Непосредственно перед оформлением анонимной транзакции необходимо отключить JavaScript.
2. Оформите биткоин кошелек №1.
3. Переведите на него необходимую сумму криптовалют, чтобы ее хватило на оплату всех комиссий и для отправки чужому адресату.
4. Оформите биткоин кошелек №2 в анонимном браузере.
5. Оформите транзакцию с первого кошелька на второй.
6. Переведите деньги с биткоин кошелька №2 на кошелек, сгенерированный сервером миксера.
7. Оформите биткоин кошелек №3 в анонимном браузере.
8. С первого или второго кошелька отправьте монеты на биткоин кошелек №3.
9. Теперь можно с кошелька анонимного сервера переводить деньги на №3, и только потом - выбранному адресату.

В завершение

Вся эта путаница нужна для того, чтобы не упустить из виду свои деньги и благополучно замести все следы. Цепочка подобных действий добавляет правдоподобности и защиты отправленным деньгам. Также если нечаянно вы потеряете доступ хотя бы к одному из своих трех кошельков, то два оставшихся помогут доказать ваши права на тот адрес, который стал вам недоступен. На сложную комбинацию уходит 6-24 часа. Поэтому запаситесь терпением. И если вы торопитесь, то за оформление анонимной транзакции не принимайтесь.

О том, что следы реально удалось замести относительно кошельков №2 и №3, сообщит вам анализ сервиса «Blockchain.info». Да, после каждого перевода между своими кошельками следует перезапускать анонимный браузер, и только после этого отправлять криптовалюту в миксер.

Первый раз прочитаешь эту инструкцию, так вроде бы все понятно и легко. Но пока дождешься подтверждения, что перевод наконец-то поступил на биткоин кошелек адресата, то переживешь немало минут в волнении. Или вы совершенно спокойно используете миксер для отправки электронных денег? Поделитесь с нами своими впечатлениями.


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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