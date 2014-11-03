Ох уж эти криптомиксеры! перспективных криптовалют. Сеть bitcoin изначально порадовала скрытостью данных перевода. Но со временем многие умельцы смогли похвастаться тем, что научились отслеживать следы в цепочках блокчейн. Правда, пока что идет речь исключительно о суммах переводов. Разузнать истинного владельца кошелька удается не многим. В силу этого пользователи желают даже эту информацию максимально исказить. Этот момент и подтолкнул разработчиков к созданию уникальных стартапов. Так на рынке появились bitcoin миксеры.





Принцип деятельности криптовалютных миксеров



Сервисы криптомиксеров предназначены для разрыва цепочки между биткоин кошельком отправителя и адресом получателя перевода. Программа в автоматическом режиме сумму монет одной транзакции смешивает с криптовалютами других отправителей. Затем рассылает по вновь созданным биткоин кошелькам. Между новыми онлайн кошельками суммы прокручиваются сотни раз. И только после этого цифровые деньги поступают на адрес получателя. За это взимается комиссия 1-3% от отправленной суммы. Длительность обработки транзакции криптовалют напрямую зависит от глубины анонимности и суммы смешиваемых монет. Так как много времени занимает подбор нужного числа подходящих адресов по смешиванию.



Процесс заметания следов осуществляется за счет удаленных серверов централизованного криптомиксера. Предусмотрен мониторинг и поверхностное отслеживание оформленных транзакций. Но важные алгоритмы остаются в тени. И никто не в состоянии вычислить комбинацию произвольного кода миксинга, отвечающего за деанонимизацию оформленных клиентами транзакций.



Что понадобится для биткоин смешивания?



1. Bitcoin

2. Анонимный браузер типа «Tor Browser»

3. Создание биткоин кошельков, работающих с выбранным анонимным браузером

4. Проверка подлинности сервера миксинга



Инструкция



1. Непосредственно перед оформлением анонимной транзакции необходимо отключить JavaScript.

2. Оформите биткоин кошелек №1.

3. Переведите на него необходимую сумму криптовалют, чтобы ее хватило на оплату всех комиссий и для отправки чужому адресату.

4. Оформите биткоин кошелек №2 в анонимном браузере.

5. Оформите транзакцию с первого кошелька на второй.

6. Переведите деньги с биткоин кошелька №2 на кошелек, сгенерированный сервером миксера.

7. Оформите биткоин кошелек №3 в анонимном браузере.

8. С первого или второго кошелька отправьте монеты на биткоин кошелек №3.

9. Теперь можно с кошелька анонимного сервера переводить деньги на №3, и только потом - выбранному адресату.



В завершение



Вся эта путаница нужна для того, чтобы не упустить из виду свои деньги и благополучно замести все следы. Цепочка подобных действий добавляет правдоподобности и защиты отправленным деньгам. Также если нечаянно вы потеряете доступ хотя бы к одному из своих трех кошельков, то два оставшихся помогут доказать ваши права на тот адрес, который стал вам недоступен. На сложную комбинацию уходит 6-24 часа. Поэтому запаситесь терпением. И если вы торопитесь, то за оформление анонимной транзакции не принимайтесь.



О том, что следы реально удалось замести относительно кошельков №2 и №3, сообщит вам анализ сервиса «Blockchain.info» . Да, после каждого перевода между своими кошельками следует перезапускать анонимный браузер, и только после этого отправлять криптовалюту в миксер.



Первый раз прочитаешь эту инструкцию, так вроде бы все понятно и легко. Но пока дождешься подтверждения, что перевод наконец-то поступил на биткоин кошелек адресата, то переживешь немало минут в волнении. Или вы совершенно спокойно используете миксер для отправки электронных денег? Поделитесь с нами своими впечатлениями.





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru В силу разных обстоятельств многочисленным пользователям хочется сохранить анонимность суммы заработка. Сетьизначально порадовала скрытостью данных перевода. Но со временем многие умельцы смогли похвастаться тем, что научились отслеживать следы в цепочках блокчейн. Правда, пока что идет речь исключительно о суммах переводов. Разузнать истинного владельца кошелька удается не многим. В силу этого пользователи желают даже эту информацию максимально исказить. Этот момент и подтолкнул разработчиков к созданию уникальных стартапов. Так на рынке появилисьмиксеры.Сервисы криптомиксеров предназначены для разрыва цепочки междуотправителя и адресом получателя перевода. Программа в автоматическом режиме сумму монет одной транзакции смешивает сдругих отправителей. Затем рассылает по вновь созданным. Между новыми онлайн кошельками суммы прокручиваются сотни раз. И только после этого цифровые деньги поступают на адрес получателя. За это взимается комиссия 1-3% от отправленной суммы. Длительность обработки транзакциинапрямую зависит от глубины анонимности и суммы смешиваемых монет. Так как много времени занимает подбор нужного числа подходящих адресов по смешиванию.Процесс заметания следов осуществляется за счет удаленных серверов централизованного криптомиксера. Предусмотрен мониторинг и поверхностное отслеживание оформленных транзакций. Но важные алгоритмы остаются в тени. И никто не в состоянии вычислить комбинацию произвольного кода миксинга, отвечающего за деанонимизацию оформленных клиентами транзакций.1.2. Анонимный браузер типа «Tor Browser»3. Создание, работающих с выбранным анонимным браузером4. Проверка подлинности сервера миксинга1. Непосредственно перед оформлением анонимной транзакции необходимо отключить JavaScript.2. Оформите№1.3. Переведите на него необходимую сумму, чтобы ее хватило на оплату всех комиссий и для отправки чужому адресату.4. Оформите№2 в анонимном браузере.5. Оформите транзакцию с первого кошелька на второй.6. Переведите деньги с№2 на кошелек, сгенерированный сервером миксера.7. Оформите№3 в анонимном браузере.8. С первого или второго кошелька отправьте монеты на№3.9. Теперь можно с кошелька анонимного сервера переводить деньги на №3, и только потом - выбранному адресату.Вся эта путаница нужна для того, чтобы не упустить из виду свои деньги и благополучно замести все следы. Цепочка подобных действий добавляет правдоподобности и защиты отправленным деньгам. Также если нечаянно вы потеряете доступ хотя бы к одному из своих трех кошельков, то два оставшихся помогут доказать ваши права на тот адрес, который стал вам недоступен. На сложную комбинацию уходит 6-24 часа. Поэтому запаситесь терпением. И если вы торопитесь, то за оформление анонимной транзакции не принимайтесь.О том, что следы реально удалось замести относительно кошельков №2 и №3, сообщит вам анализ сервиса. Да, после каждого перевода между своими кошельками следует перезапускать анонимный браузер, и только после этого отправлятьв миксер.Первый раз прочитаешь эту инструкцию, так вроде бы все понятно и легко. Но пока дождешься подтверждения, что перевод наконец-то поступил наадресата, то переживешь немало минут в волнении. Или вы совершенно спокойно используете миксер для отправки электронных денег? Поделитесь с нами своими впечатлениями.------------------------

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