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Avicanna привлек C$1.6 миллиона для развития индустрии медицинского каннабиса

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Avicanna привлек C$1.6 миллиона для развития индустрии медицинского каннабиса

Avicanna Inc., расположенная в Торонто (Канада) биотехнологическая компания, специализирующаяся на инновационных подходах и технологиях в секторе медицинского каннабиса, завершила посевной раунд финансирования, получив 1,6 миллиона канадских долларов инвестиций.

Компания намерена использовать полученные средства для клинической разработки своей основной линии продуктов "PURA Elements".

Под руководством Араса Азадиана, выполняющего обязанности генерального директора, Avicanna является биотехнологической компанией, специализирующейся на инновационных и технологических достижениях в индустрии медицинского каннабиса. Нынешняя основная линейка продуктов компании включает марку PURA Elements, которая состоит из нескольких передовых механизмов доставки каннабиноидов, включая трансдермальные пластыри на основе тетрагидроканнабинола и каннабидиола.

"Мы стремимся клинически продемонстрировать безопасность и эффективность наших уникальных продуктов доставки каннабиноидов в течение следующих шести месяцев. Кроме того, мы разработаем новые продукты с передовыми физическими и эксплуатационными свойствами, которые позволят улучшить их медицинское эффект на пациентов", - заявил доктор Джастин Грант, научный советник компании Avicanna.

Avicanna также была принята в программу Johnson & Johnson Innovation. Она признана первой и в настоящее время единственной компанией, связанной с каннабиноидами, которая будет принята в JLABS @ Toronto. Avicanna будет функционировать в JLABS @ Toronto - инновационном центре площадью 40 000 квадратных футов. Инфраструктура, которая включает в себя лаборатории для опытов и офисные помещения, обеспечивает гибкую среду для начинающих компаний, разрабатывающих новые технологии и платформы для продвижения проектов в области наук о жизни. Благодаря модели "без привязки" Johnson & Johnson Innovation не принимает долевое участие в компаниях, работающих в JLABS, и они могут свободно разрабатывать продукты - либо самостоятельно, либо инициируя отдельное внешнее партнерство с Johnson & Johnson Innovation или с любой другой компанией.

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