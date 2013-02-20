Россия требует немедленной выплаты Украиной процентов по евробондам.
Россия в Высоком суде Лондона требует от Киева немедленно выплатить 325 миллионов долларов в качестве процентов по еврооблигациям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где проходят дополнительные слушания по долгу Украины.
"Нет никаких правовых оснований для неисполнения этих обязательств", — заявил адвокат Майк Ховард, представляющей интересы России. Он добавил, что нет оснований для невыплаты процентов в связи с исполнением долга перед другими кредиторами, МВФ и Всемирным банком.
Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на три миллиарда долларов. Таким образом, было удовлетворено ходатайство Москвы о рассмотрении ее претензий без полномасштабного судебного разбирательства и прений сторон. Российский минфин расценил решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг. Десятого июня Украина намерена подать апелляцию.
Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона пять процентов годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила России реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Москва настаивала на его суверенном характере и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.
При подаче иска в феврале 2016 года Россия потребовала взыскать три миллиарда долларов задолженности и невыплаченные проценты на сумму в 75 миллионов долларов. Однако, как отмечал позднее глава Минфина Антон Силуанов, проценты, которые выросли с момента невыплаты, также будут учтены.
http://nk.org.ua/ekonomika/rossiya-t...obondam-101558