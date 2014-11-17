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Hogg Robinson Group приобретает eWings.com

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Hogg Robinson Group приобретает eWings.com

Hogg Robinson Group plc, глобальная компания в сфере B2B-услуг, специализирующаяся на путешествиях, платежах и управлении расходами, приобретает eWings.com, расположенную в Берлине (Германия) компанию в области управления путешествиями. Сумма сделки не разглашается по соглашению сторон. Ожидается, что приобретение будет завершено в течение следующих 15 рабочих дней.

В настоящее время eWings.com работает в Германии и предоставляет онлайн-решение для деловых поездок с быстрой обработкой заказов и недорогой моделью обслуживания, которая подходит для малых предприятий.

Комментируя приобретение, Билл Бриндл, директор по информационным технологиям Hogg Robinson Group, заявил: "eWings.com предоставляет нам развитое решение, а также отличную новую технологию, которая дополнит наши собственные технологические наработки и прекрасно впишется в нашу платформу. Помимо того, что eWings.com предоставляет новый подход к быстрым и удобным деловым поездкам, с его помощью мы сможем ускорить наше развитие в сфере малого бизнеса. Пока что не будет произведено никаких изменений, касающихся клиентов, партнеров и персонала. Для eWings.com и Hogg Robinson Group работа будет продолжаться в привычном режиме. Для команд компаний эта сделка принесет новые технологическими возможностями, а для клиентов - новые преимущества."

Hogg Robinson Group plc - ведущая глобальная компания в сфере B2B-услуг, специализирующаяся на управлении поездками, платежами и расходами. Она помогает компаниям, правительствам и финансовым учреждениям управлять и контролировать их расходы, сочетая высококачественный сервис, предоставляемый опытным персоналом с самыми современными цифровыми решениями, основанными на собственной технологии. Цель компании - предоставить превосходные сервисные и технологические решения, которые приносят реальную выгоду клиентам и отвечают их уникальным требованиям. Основанная в 1845 году, Hogg Robinson Group сегодня состоит из двух лидирующих на рынке и динамичных подразделений - Fraedom, занимающейся финтех-бизнесом, и HRG, занимающейся бизнесом по управлению поездками. Услугами компании пользуются в 120 странах мира.

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