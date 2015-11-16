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Договорняки: "Доктор Веб" раскрывает популярную мошенническую схему

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Старый Сегодня, 19:22
#1
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Договорняки: "Доктор Веб" раскрывает популярную мошенническую схему


Некоторое время тому назад, производитель антивирусных средств защиты информации Dr.Web раскрыл на своём сайте схему мошенничества в так называемых "договорняках", т.е. договорных матчах. Впрочем, некоторые "бывалые" пользователи сразу после этого стали утверждать, что ничего нового им мол не рассказали - ну кому как, а некоторым скорее всего будет интересно узнать, а "с чем всё это едят".

Если кратко, то схема касается особой программы, которая обманывает поддавшихся на неё пользователей.

Обычно ранее способ развода на договорняках строился на том, что вот якобы крутые спортивные аналитики, взяли да и создали специальный сайт, на котором они предлагали купить результаты будущих договорных матчей. Но способ обмана незамысловат, но правда до него еще надо было додуматься, а идеи как известно стоят дорого. Вообще одна половина из заплативших на сайте получала прогноз на будущий матч с одним исходом, а другая половина - с прямо противоположным. И если вдруг злоумышленники слышали голоса недовольных, то таким предлагалось получить следующий прогноз без всякой оплаты, ну как компенсация за не сыгравшую ставку.

Но какое-то время назад злоумышленники, в видимо с целью еще большего привлечения пользователей к такого рода "сервисам", как бы модернизировали свою схему обмана. То есть скажем так, что не знакомый с этой схемой пользователь попадает в сети на страницу о "договорняках" и например, всё ему там нравится и он готов заплатить за результат договорного матча. И тогда на этом же ресурсе его просят скачать небольшой файл с RAR-архивом, в котором уже якобы имеется результат матча - мол де всё уже готово, только скачайте, чтобы потом реально убедится, что вас не обманывали. Но стоит жертве согласится, то тотчас он получает на свой ПК троян под именем Trojan.Fraudster.2986. Этот троян работает также как и самораспоковывающийся RAR-архив, т.е. всё повадки у него такие как и у оригинального приложения WinRAR, но по-любому это зловред.

Итак, попав в ПК, ему остается ждать команды на самораспаковку и уже с якобы предсказанным внутри архива (в текстовом файле) результатом матча. Команда может поступить после введения верного пароля. И пароль по имейл приходит, но уже после завершения матча и нужно сказать, что пароль в этой истории самое важное.

Потому что в зависимости от того какой пароль будет вводить пользователь, то и в текстовый файл открывающегося архива и будет моментально подставляться требуемый мошенниками результат сыгранного матча. Делается всё это благодаря специально созданному алгоритму. Здесь мошенникам надо самим всего лишь не ошибиться и отправить пользователю нужный (правильный) пароль, чтобы тот поверился, что так и есть.



Как вариант жертве могут предложить сначала скачать не файл с RAR-архивом, а файл Microsoft Excel. Конечно, он уже будет содержать в себе специальный макрос, а как только жертва после матча получит пароль и введет его, чтобы открыть файл, то макрос немедленно подставит требуемый результат в таблицу. Требуемый, конечно, мошенникам, а не вам как вероятной жертве. Так что не попадайтесь.

Специально дл mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/592aea0fb0feb
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 19:26.
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