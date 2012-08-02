Lyft переманивает водителей Uber новым способом

Приложения Uber и Lyft часто диктуют водителям распорядок рабочего дня. Хотя изначально идея заключалась в том, чтобы предоставить водителям максимальную гибкость в работе — заходить только при необходимости, и когда найдете подходящий заказ – выполняйте его.
В пятницу Lyft представила новую функцию, что значительно облегчит жизнь водителей, а сфера транспортировки должна измениться. Теперь, когда пассажиры планируют поездки заранее, водители подтверждают заказы за несколько дней. Таким образом, у них есть полное понимание того, куда едет пассажир и сколько времени это займет. Тали Рапапорт, вице-президент по продуктам Lyft, сказал: «Нововведение позволит водителям контролировать рабочий график и заранее думать о том, что они собираются делать. Теперь мы можем дать уверенность в гибком рабочем дне».
Хотя гибкость графика давно стала «боевым криком» для привлечения водителей на платформы Uber и Lyft, заблаговременные заказы не повлияют на свободу работником. Вместо этого, предзаказы позволят более эффективно использовать свой рабочий день. Функция запланированных поездок — лишь одна из серии изменений для водителей. Кроме того, стартап выпустил новое приложение и программу бонусов для водителей.
В заядлой битве конкурентов Lyft и Uber, первая обычно воспринимается как более дружелюбная компания для водителей. А теперь Lyft уделала Uber еще в одном важном направлении, предложив водителям специальное приложение для работы. Раньше водители и клиенты использовали одно приложение. Изначально Lyft воздержался от разработки отдельного софта для водителей, потому что легче поддерживать одну базу кода. Но когда компания выросла и построила свою команду водителей, было решено инвестировать в отдельное приложение. Такой шаг полезен как сотрудникам, так и работникам Lyft, ведь приложения будут занимать меньше места, ведь в них не сжаты все функции вместе.
В новом приложении водители получат доступ в запланированным поездкам и так называемой функции «мощные зоны», с помощью которой водители будут получать бонусы за посадку пассажиров в загруженных областях, таких как финансовый район Нью-Йорка во второй половине дня. Рапапорт сказал, что реализация программы бонусов позволит подавать машины тем пассажирам, которые в них действительно нуждаются.
Перевод специально для mmgp.ru