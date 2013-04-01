Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitupper - bitupper.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:50
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,833
Благодарностей: 2,473
Записей в блоге: 35
УГ: 15
КП: 0.294
подарки
Bitupper - bitupper.com
Я не админ/владелец проекта, проект Bitupper добавлен на мониторинг

Старт 02.12.16



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Описание:

Современный рынок инвестиций предлагает множество предложений, при этом, каждое из них имеет определенные скрытые нюансы: высокие финансовые риски, низкий уровень доходности, незащищенная система хранения криптовалют. Благодаря инновационным технологиям, вы забудете о возможных рисках связанных с инвестированием.

Теперь вместе с платформой bitupper вы станете историей. Вам не нужно выбирать банк, банк – это вы! С платформой bitupper вы получаете полный доступ к новому инновационному инвестированию, одновременно сохраняя за собой возможность единоличного контроля над всеми активами. bitupper – это абсолютная безопасность и анонимность. Возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки, верните себе свободу и независимость.

bitupper активно сотрудничает с лидерами рынка класса А+ из разных сфер деятельности. Основное направление инвестиций платформы, это стартапы высокотехнологичных отраслей, финансовая модификация традиционных бизнес-процессов.

Высокий коэффициент ликвидности и значительная экономия средств достигается с помощью криптотехнологий, за счет грамотного перераспределения финансовых потоков. Так же платформа тесно сотрудничает с предприятиями актуальных сфер: криптовалютными трастами и бинарными опционами, криптовалютным трейдингом и биржевой маржинальной торговлей.

bitupper платформа всегда готова для плодотворного сотрудничества с новыми и старыми партнерами, соответствующим высокому стандарту и уровню предпринимательской деятельности, и ведущими прозрачную финансовую деятельность.

bitupper – инновационная платформа нового поколения, открывающая в инвестировании новые инновационные возможности, основанные на финансовых разработках будущего. Мир находится перед удивительным революционным переворотом, который способен кардинально преобразовать существующую денежную систему. Воспользуйтесь сегодня преимуществом первооткрывателей. С платформой bitupper любой финансовый кризис обернется значительной выгодой.

Инвестиционные планы:

1. 0.1369% в день бессрочно

Мин/макс депозит: 0,05 BTC/100 BTC

Платежные системы: Bitcoin

Выплаты: автомат

Реф.система: 10%

Тех часть: SSL, DDoS



Наш депозит(листинг):

__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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Последний раз редактировалось NikNak67; Сегодня в 19:10.
NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 18:57
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,180
Благодарностей: 837
УГ: 7
КП: 0.075
подарки
Re: Bitupper - bitupper.com
Цитата:
Сообщение от NikNak67 Посмотреть сообщение
0.1369% в день бессрочно
в год 50% ? хм... заманчиво
и это с ssl на пол года... печально совсем
__________________
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Последний раз редактировалось ssergiuss; Сегодня в 19:00.
ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 19:05
#3
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,023
Благодарностей: 4,624
УГ: 3
КП: 0.022
Re: Bitupper - bitupper.com
Сразу видно реальная компания по сбору битка
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Старый Сегодня, 20:12
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.12.2014
Сообщений: 765
Благодарностей: 113
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Bitupper - bitupper.com
2 года отбивать депозит
__________________
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Aleksandr Baldin на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:19
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