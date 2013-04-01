Bitupper - bitupper.com

Я не админ/владелец проекта, проект Bitupper добавлен на мониторинг
Старт 02.12.16
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Описание:
Современный рынок инвестиций предлагает множество предложений, при этом, каждое из них имеет определенные скрытые нюансы: высокие финансовые риски, низкий уровень доходности, незащищенная система хранения криптовалют. Благодаря инновационным технологиям, вы забудете о возможных рисках связанных с инвестированием.
Теперь вместе с платформой bitupper вы станете историей. Вам не нужно выбирать банк, банк – это вы! С платформой bitupper вы получаете полный доступ к новому инновационному инвестированию, одновременно сохраняя за собой возможность единоличного контроля над всеми активами. bitupper – это абсолютная безопасность и анонимность. Возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки, верните себе свободу и независимость.
bitupper активно сотрудничает с лидерами рынка класса А+ из разных сфер деятельности. Основное направление инвестиций платформы, это стартапы высокотехнологичных отраслей, финансовая модификация традиционных бизнес-процессов.
Высокий коэффициент ликвидности и значительная экономия средств достигается с помощью криптотехнологий, за счет грамотного перераспределения финансовых потоков. Так же платформа тесно сотрудничает с предприятиями актуальных сфер: криптовалютными трастами и бинарными опционами, криптовалютным трейдингом и биржевой маржинальной торговлей.
bitupper платформа всегда готова для плодотворного сотрудничества с новыми и старыми партнерами, соответствующим высокому стандарту и уровню предпринимательской деятельности, и ведущими прозрачную финансовую деятельность.
bitupper – инновационная платформа нового поколения, открывающая в инвестировании новые инновационные возможности, основанные на финансовых разработках будущего. Мир находится перед удивительным революционным переворотом, который способен кардинально преобразовать существующую денежную систему. Воспользуйтесь сегодня преимуществом первооткрывателей. С платформой bitupper любой финансовый кризис обернется значительной выгодой.
Инвестиционные планы:
1. 0.1369% в день бессрочно
Мин/макс депозит:
0,05 BTC/100 BTC
Платежные системы:
Bitcoin
Выплаты:
автомат
Реф.система:
10%
Тех часть:
SSL, DDoS
Наш депозит(листинг):