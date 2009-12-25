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CEO Coinbase: цифровые активы могут стать мировыми резервными валютами

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CEO Coinbase: цифровые активы могут стать мировыми резервными валютами
По мнению CEO компании Coinbase Брайана Армстронга, существует вероятность, что некоторые цифровые активы, такие как биткоин, со временем станут мировыми резервными валютами. Об этом пишет Cointelegraph.

Свое предположение CEO Coinbase высказал 25 мая на мероприятии под названием Token Summit, проходившем в нью-йоркской Школе бизнеса Леонарда Н. Штерна (NYU Stern School of Business).

За последний год биткоин продемонстрировал более чем впечатляющий рост. С мая 2016 года цена первой цифровой валюты выросла более чем в 4 раза. Многие аналитики объясняют столь стремительный рост биткоина глобальной неопределенностью в экономике, а также тем, что многие инвесторы, наряду с золотом, выбирают биткоин в качестве “тихой гавани” для части своих активов. Некоторые из них и вовсе считают “цифровое золото” альтернативой традиционной финансовой системе.

Во время своего выступления на Token Summit, Армстронг отметил следующее:

“Я думаю, что некоторые цифровые активы в конечном итоге обретут статус мировых резервных валют”
Другой известный инвестор и основатель венчурной фирмы Union Square Ventures Фред Уилсон заявил о неизбежности широкого распространения криптовалют и повсеместного внедрения решений на базе блокчейна. Предприниматель выразил оптимизм касательно дальнейшего развития “первой цифровой валюты”, которую, по его словам, он поддерживает с 2013 года. Также Уилсон выразил надежду, что биткоин поможет разрешить масштабные проблемы в мире.

“К концу текущего десятилетия мы должны увидеть множество зрелых и популярных во всем мире решений на базе технологии блокчейн”, — добавил основатель Union Square Ventures.
В своем твиттере Брайан Армстронг сообщил, что всего за день на платформе Coinbase зарегистрировалось 40 000 новых пользователей, что сопоставимо с вместимостью бейсбольного стадиона San Francisco Giants.

Читать
Brian Armstrong @brian_armstrong
.@coinbase had 40,000 new users sign up in *one day*, or approximately one San Francisco Giant's Stadium.
04:13 - 27 May 2017

Ранее ForkLog сообщал о том, что сайт криптоплатформы Coinbase был несколько часов недоступен в связи с “беспрецедентным” трафиком.

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Метки
биткоин, валюта, инвесторы, технология блокчейн
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