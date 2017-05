pilot10 Топ Мастер

CEO Coinbase: цифровые активы могут стать мировыми резервными валютами



Свое предположение CEO Coinbase высказал 25 мая на мероприятии под названием Token Summit, проходившем в нью-йоркской Школе бизнеса Леонарда Н. Штерна (NYU Stern School of Business).



За последний год биткоин продемонстрировал более чем впечатляющий рост. С мая 2016 года цена первой цифровой валюты выросла более чем в 4 раза. Многие аналитики объясняют столь стремительный рост биткоина глобальной неопределенностью в экономике, а также тем, что многие инвесторы, наряду с золотом, выбирают биткоин в качестве “тихой гавани” для части своих активов. Некоторые из них и вовсе считают “цифровое золото” альтернативой традиционной финансовой системе.



Во время своего выступления на Token Summit, Армстронг отметил следующее:



“Я думаю, что некоторые цифровые активы в конечном итоге обретут статус мировых резервных валют”

Другой известный инвестор и основатель венчурной фирмы Union Square Ventures Фред Уилсон заявил о неизбежности широкого распространения криптовалют и повсеместного внедрения решений на базе блокчейна. Предприниматель выразил оптимизм касательно дальнейшего развития “первой цифровой валюты”, которую, по его словам, он поддерживает с 2013 года. Также Уилсон выразил надежду, что биткоин поможет разрешить масштабные проблемы в мире.



“К концу текущего десятилетия мы должны увидеть множество зрелых и популярных во всем мире решений на базе технологии блокчейн”, — добавил основатель Union Square Ventures.

В своем твиттере Брайан Армстронг сообщил, что всего за день на платформе Coinbase зарегистрировалось 40 000 новых пользователей, что сопоставимо с вместимостью бейсбольного стадиона San Francisco Giants.



Читать

Brian Armstrong @brian_armstrong

.@coinbase had 40,000 new users sign up in *one day*, or approximately one San Francisco Giant's Stadium.

04:13 - 27 May 2017



Ранее ForkLog сообщал о том, что сайт криптоплатформы Coinbase был несколько часов недоступен в связи с “беспрецедентным” трафиком.



Подписывайтесь на канал Forklog в YouTube!



Подписаться на новости Forklog



