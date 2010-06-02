BitTurbo - bitturbo.cc

Я не админ!
Начало:
28/05/2017
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Около:
Наша команда состоит из более двадцати высококвалифицированных специалистов в области управления финансовыми рисками, а также профессиональных трейдеров с обширным многолетним опытом работы на валютных рынках, а также на фондовом рынке. Все наши сотрудники имеют специальное образование и постоянно совершенствуют свои торговые навыки, принимают активное участие в организации тематических выставок и форумов, посвященных торговле на рынке Форекс.
Чертеж:
1,48% в час в течение 72 часов;
1,1% в час в течение 96 часов;
2,6% в час в течение 48 часов;
110.42% через 24 часа
Минимальные инвестиции:
$5
Максимальные инвестиции:
$100000
Реферальная комиссия:
3-5%
Процессоры платежей:
Bitcoin, PerfectMoney
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Наш вклад:
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BTC amount: 0.09046000 BTC
Coinpayments Hash:CPBE2AZGY7X4SF1WR5ZLWKPOXY
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