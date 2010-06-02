Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitTurbo - bitturbo.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:42
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 6,470
Благодарностей: 997
УГ: 13
КП: 0.009
BitTurbo - bitturbo.cc
Я не админ!

Начало: 28/05/2017

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Около:
Наша команда состоит из более двадцати высококвалифицированных специалистов в области управления финансовыми рисками, а также профессиональных трейдеров с обширным многолетним опытом работы на валютных рынках, а также на фондовом рынке. Все наши сотрудники имеют специальное образование и постоянно совершенствуют свои торговые навыки, принимают активное участие в организации тематических выставок и форумов, посвященных торговле на рынке Форекс.

Чертеж:
1,48% в час в течение 72 часов;
1,1% в час в течение 96 часов;
2,6% в час в течение 48 часов;
110.42% через 24 часа

Минимальные инвестиции: $5
Максимальные инвестиции: $100000

Реферальная комиссия:
3-5%

Процессоры платежей:
Bitcoin, PerfectMoney

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bitturbo.cc - лицензированный

Наш вклад:
----------------------------------------------------------------------------------------
BTC amount: 0.09046000 BTC
Coinpayments Hash:CPBE2AZGY7X4SF1WR5ZLWKPOXY
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Старый Сегодня, 17:45
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 82
Благодарностей: 7
УГ: 4
КП: 0.000
Re: BitTurbo - bitturbo.cc
Один депозит в проекте только за 280 дней работы???
__________________
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InvestBit вне форума  
Старый Сегодня, 17:46
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 123
Благодарностей: 29
УГ: 4
КП: 0.000
Re: BitTurbo - bitturbo.cc
DAYS ONLINE 280 -это что.Админ ты это того
__________________
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saahov на форуме  
Старый Сегодня, 17:55
#4
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,736
Благодарностей: 13,047
УГ: 28
КП: 0.360
подарки
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Re: BitTurbo - bitturbo.cc
доколе все будут на шлаках внимание заострять, пусть пейды сидят и долбят копеечные выплаты
__________________
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Vovan356 на форуме  
Старый Сегодня, 17:55
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 85
Благодарностей: 8
УГ: 1
КП: 0.000
Re: BitTurbo - bitturbo.cc
Цитата:
Сообщение от saahov Посмотреть сообщение
DAYS ONLINE 280 -это что.Админ ты это того
после того, что админ сразу начинает рисовать как-то не хочется заходить сюда
__________________
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imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 17:56
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 417
Благодарностей: 64
УГ: 1
КП: 0.000
Развернутые планы:

Цитата:
Select a plan:
1.48% for 72 hours
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
% for 72 hours $5.00 - $100.00 1.48
Calculate your profit >>


1.1% for 96 hours
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
% for 96 hours $5.00 - $100.00 1.10
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2.6% for 48 hours
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
% for 48 hours $100.00 - $1000.00 3.20
Calculate your profit >>


10.42% of 24 hours
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
% of 24 hours $500.00 - $100000.00 10.42
Админ ждет что его сотками закидают, а еще лучше пятихатками.
__________________
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Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 18:23
#7
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,597
Благодарностей: 5,958
УГ: 44
КП: 0.390
подарки
Re: BitTurbo - bitturbo.cc
Цитата:
Сообщение от Nadus Посмотреть сообщение
Админ ждет что его сотками закидают, а еще лучше пятихатками.
Пясихатками Желательно
__________________
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BTCPARADISE LTD - 0.13% в час
BITGARDEN LTD - 7-12% DAILY
Musya Rich на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:47
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