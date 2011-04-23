Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Future N.A.W. - futurenaw.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:00
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,986
Благодарностей: 7,529
УГ: 6
КП: 0.209
подарки
Future N.A.W. - futurenaw.com
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.


Future N.A.W.

Дата старта –17 мая 2017 г

Планы


Срок инвестиций составляет - 70 дней
Процент начисления- 0.6% в день
Минимальный вклад - 50$
Максимальный вклад - 250$
Тело депозита возвращается

Реферальная программа– 1%
Выплаты: ручные
Цитата:
Начисление проводится ежедневно. Регламент на выплаты 72 часа.
Платежные системы: Perfect Money, Payeer

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–

05.17.17 18:34 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14998257 from U17755**. Batch: 176379688. Memo: Shopping Cart Payment. id.

Одна из последних выплат

05.27.17 21:08 Account Receive +2.4 Received Payment 2.4 USD from account U14998257 to account U17755**. Batch: 177347279. Memo: Future N A W

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Последний раз редактировалось Knjaz; Сегодня в 17:03.
Knjaz на форуме  
Старый Сегодня, 17:12
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,178
Благодарностей: 837
УГ: 7
КП: 0.075
подарки
Re: Future N.A.W. - futurenaw.com
Цитата:
Сообщение от Knjaz Посмотреть сообщение
Минимальный вклад - 50$
минималка как для парта не "алё". Будет наблюдать.
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 17:14
#3
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,021
Благодарностей: 4,624
УГ: 3
КП: 0.022
Re: Future N.A.W. - futurenaw.com
да пока в закладки а там посмотрим
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:16
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