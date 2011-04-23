Future N.A.W. - futurenaw.com

Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Future N.A.W.
Дата старта –17 мая 2017 г
Планы
Срок инвестиций составляет - 70 дней
Процент начисления- 0.6% в день
Минимальный вклад - 50$
Максимальный вклад - 250$
Тело депозита возвращается
Реферальная программа– 1%
Выплаты: ручные
Цитата:
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Начисление проводится ежедневно. Регламент на выплаты 72 часа.
Платежные системы: Perfect Money, Payeer
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Вклад (листинг)–
05.17.17 18:34 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14998257 from U17755**. Batch: 176379688. Memo: Shopping Cart Payment. id.
Одна из последних выплат
05.27.17 21:08 Account Receive +2.4 Received Payment 2.4 USD from account U14998257 to account U17755**. Batch: 177347279. Memo: Future N A W
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.