Future N.A.W. - futurenaw.com Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.





Future N.A.W.



Дата старта –17 мая 2017 г



Планы





Срок инвестиций составляет - 70 дней

Процент начисления- 0.6% в день

Минимальный вклад - 50$

Максимальный вклад - 250$

Тело депозита возвращается



Реферальная программа– 1%

Выплаты: ручные

Цитата: Начисление проводится ежедневно. Регламент на выплаты 72 часа. Perfect Money, Payeer



Посмотреть проект



Вклад (листинг)–



05.17.17 18:34 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14998257 from U17755**. Batch: 176379688. Memo: Shopping Cart Payment. id.



Одна из последних выплат



05.27.17 21:08 Account Receive +2.4 Received Payment 2.4 USD from account U14998257 to account U17755**. Batch: 177347279. Memo: Future N A W



