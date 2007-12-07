Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,832 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПАММ счет Сonstant_Income USD:136779 (AlfaForex)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:19
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,758
Благодарностей: 6,265
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
ПАММ счет Сonstant_Income USD:136779 (AlfaForex)
  1. Название ПАММ счета: Сonstant_Income USD - 136779 [AlfaForex]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 21.04.2016
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 25
    • Капитал управляющего: 1000
    • Тип счета: mt4

  3. Оферта:
    • Минимальная сумма: 100$
    • Минимальный период участия: 1 день
    • Вознаграждение управляющего: 30%

  4. О торговой стратегии: Консервативная, ручная торговля

  5. Манименеджмент: Консервативная торговля

  6. Информация об управляющим: Управляющий о себе: Торгую ТОЛЬКО руками и очень консервативно ! Сл и Тп своя система ! на рынке больше 8 лет .

  7. Мониторинг у брокера:
    https://my.alfaforex.com/ru/public/pamm/view/7571

  8. Закрытые ПАММ счета: Не найдено

Результаты
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 14,07%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -1,17%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 5,68%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 46,94%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 2,4%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 0,02%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 106,9%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -31,11%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 6,17%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 5,03%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 6,3%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 17%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 34,06%
  • Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 22,12%
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


Adamant дарит 50$
Никаких проскальзований и комиссий на вывод >>
Бонус 50$ от брокера Fort Financial Services через FxCash
Последний раз редактировалось Aisller; Сегодня в 15:32.
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Памм счет APr: 152492 (alfaforex) AlexandrPr Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 0 23.05.2017 09:11
Памм счет APr: 152492 (alfaforex) AlexandrPr Молодые ПАММ-счета 0 23.05.2017 08:47
Управляемый счет Angel:149230 (AlfaForex) Евгений Шевчук 1409495990 Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 0 12.02.2017 22:48
ПАММ-счет AScalpGroup (AlfaForex) AScalp Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 8 22.07.2015 18:07
Претензия к компании AlfaForex от Lakis [ Решена ] Lakis Архив: Претензии к компаниям 3 24.01.2015 07:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Bookmaker-Office - bookmaker-office.com
От HYIPsRating в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Knjaz
invest-antiquary.com - Invest Antiquary
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
E-investfund - E-investfund.com
От Dmitry в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Как прогнозировать поведение валютного рынка
От pluss62 в разделе «Forex: общий форум»
Аватар Naale
ForexSynergy - forexsynergy.biz
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар myhyipsnet
dark-coins.com - Dark-Coins
От myhyipsnet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,832
Тем
471,534
Сообщений
11,667,398

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube