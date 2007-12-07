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Сегодня, 15:46
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Сегодня, 15:19
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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,758
Благодарностей: 6,265
УГ: 1
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ПАММ счет Сonstant_Income USD:136779 (AlfaForex)
- Название ПАММ счета: Сonstant_Income USD - 136779 [AlfaForex]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 21.04.2016
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 25
- Капитал управляющего: 1000
- Тип счета: mt4
- Оферта:
- Минимальная сумма: 100$
- Минимальный период участия: 1 день
- Вознаграждение управляющего: 30%
- О торговой стратегии: Консервативная, ручная торговля
- Манименеджмент: Консервативная торговля
- Информация об управляющим: Управляющий о себе: Торгую ТОЛЬКО руками и очень консервативно ! Сл и Тп своя система ! на рынке больше 8 лет .
- Мониторинг у брокера:
https://my.alfaforex.com/ru/public/pamm/view/7571
- Закрытые ПАММ счета: Не найдено
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 14,07%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -1,17%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 5,68%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 46,94%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 2,4%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 0,02%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 106,9%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -31,11%
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 6,17%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 5,03%
- Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 6,3%
- Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 17%
- Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 34,06%
- Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 22,12%
Последний раз редактировалось Aisller; Сегодня в 15:32.
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Сегодня, 15:46
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