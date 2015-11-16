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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,849 Благодарностей: 969 УГ: 22 КП: 0.180 подарки

Стартап предлагающий "быстрое питание" из тюбика нашёл свою удачную нишу на рынке



В Петербурге в конце прошлого года был запущен стартап "Инновационные пищевые технологии", основатель которого Сергей Арзамасцев, вынашивал свою идею питания из тюбиков много лет подряд. По его воспоминаниям, он еще учась в школе, был удивлен как всё-таки удобно иногда перекусывать сыром из тюбика, который как-то по случаю приобрели в то время его родители. И вот начав несколько лет тому назад заниматься серьезным бизнесом, он решил воплотить свою давнюю мечту в реальность и сначала у него был налажен выпуск "полезного шоколада", но, к сожалению, эта идея не выстрелила, так как себестоимость продукта была слишком высока.



Поэтому первый стартап ему пришлось закрыть и заняться более серьезной подготовкой ко своему второму проекту под маркой



Нельзя сказать, что подготовительные работы к выпуску такой продукции шли гладко - пришлось даже создать собственную лабораторию, которая сейчас и занимается всей технологией приготовления продукта. Кроме того, когда они нашли у шведов нужную производственную линию, то она оказалась не по карману этому проекту т.к. стоила почти 500 000 Евро, но и тут в Сергее снова взыграла предпринимательская жилка и он упросил одного российского конструктора выполнить свои чертежи и помочь собрать им свою производственную линию для выпуска фактически "еды для космонавтов" и итоге на оборудование было потрачено только 1,5 млн рублей (сравните: - это против 31 млн рублей, если бы покупали линию из Швеции).



Надо сказать, что установленное в Питере оборудование довольное специфичное - его помощью туба наполняется ингредиентами слоями и уже внутри неё и "выпекается" сам чизкейк. Согласитесь - это довольно необычно, поэтому к тубам предъявляются особые требования и им пока соответствуют всего 2 поставщика: один из Китая, а второй из России.



Запускались они со своей новой для рынка продукцией поздней осенью 2016 года и начинали с классического чизкейка, однако сейчас у нему добавили еще шоколадный чизкейк и плюс чизкейк без сахара. К концу года Сергей планирует начать выпуск гамбургеров, а также десертов, хранить, которые можно будет при комнатной температуре. К началу выпуска дополнительного ассортимента он собирается довести штат своей компании до 20 человек (сейчас пока работает 5 сотрудников).



Между тем, "распробовав" фактически новый для рынка продукт питания, многим он понравился, соответственно, объемы продаж у этого стартапа с каждым месяцем увеличиваются всё больше и больше. В настоящее время выручка у компании пока находится на уровне в 300 000 руб. в месяц, но Сергей уверен, что с таким всё возрастающим спросом как уже сейчас, им удастся в самом скором времени довести её до 1,5 млн руб. в месяц, а по итогам года достигнуть в целом 9 млн рублей.



Пока что на данный момент это питание можно купить на сайте компании, а также в передвижных точках торговли и кофейнях по всему Питеру. Именно в таких местах продавец может на словах пояснить интересующимся, что это за питание, однако уже идут переговоры о поставках таких 'чизкейков" в торговые центры ритейлеров и это позволит охватить больше населения, кому будет интересен этот продукт. Также по мнению Сергея, такой продукт будет прекрасно продаваться и в вендинговых автоматах - и скоро он там тоже появится.



Конечно, "Инновационные пищевые технологии" не первооткрыватели в этой сфере в России, но некоторые компании, которые уже производят еду в тюбиках сейчас активно пиарят к такой еде космическую тематику, а марка EatTube продвигает направление быстрого питания и в этом они видят своё преимущество перед остальными. По словам г-на Арзамасцева, при удачном стечении обстоятельств, то лет через 7 они смогут занять до 30% российского рынка снековой продукции. Качественное и быстрое питание - это очень актуальная тема особенно в крупных городах, а они как раз и этим занимаются.



Ну и о цене: классический чизкейк сейчас на сайте стоит от 149 рублей. Вероятней, всего в рознице точно такой же будет стоить меньше. Для сравнения российский ФГУП "Бирюлевский экспериментальный завод", который выпускает питание подобного рода в своих оригинальных тюбиках под брендом "Еда для космонавтов" сейчас может предложить любому желающему тот же "Творог с черносмородинной" (115 гр.) по 390 руб. за тюбик - поэтому цены нашего стартапа выглядят более привлекающими. И Сергей и его единомышленники уверены, что при активных продажах их проект окупится максимум за 2 года. Поэтому будем надеяться, что это будет именно так, ведь проект стартовал довольно удачно и пожелаем им удачи. Такие активные и постоянно ищущие предприниматели сейчас очень нужны России.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/592aacefeada9 В Петербурге в конце прошлого года был запущен стартап "Инновационные пищевые технологии", основатель которого Сергей Арзамасцев, вынашивал свою идею питания из тюбиков много лет подряд. По его воспоминаниям, он еще учась в школе, был удивлен как всё-таки удобно иногда перекусывать сыром из тюбика, который как-то по случаю приобрели в то время его родители. И вот начав несколько лет тому назад заниматься серьезным бизнесом, он решил воплотить свою давнюю мечту в реальность и сначала у него был налажен выпуск "полезного шоколада", но, к сожалению, эта идея не выстрелила, так как себестоимость продукта была слишком высока.Поэтому первый стартап ему пришлось закрыть и заняться более серьезной подготовкой ко своему второму проекту под маркой "EatTube" (это если дословно, то "перекуси из тюбика") и это должны были быть чизкейки в тюбиках для того, чтобы те у кого не хватает времени на полноценный обед могли бы легко и удобно перекусить таким вот необычным для многих из нас продуктом питания. Здесь стоит особо оговориться, что обычно такие технологичные проекты требует крупных вложений, однако Сергей нашел выход - за долю в своём проекте он договорился с владельцами частной питерской компании "Прокат Групп" об инвестициях в размере почти 30 млн руб. и большая часть этих средств была направлена в оригинальную разработку технологии "чизкейка из тюбика". И по прошествии какого-то времени его стартап просто влился в "Прокат Групп" в качестве их инновационного подразделения - так работать обеим сторонам стало гораздо проще и удобнее.Нельзя сказать, что подготовительные работы к выпуску такой продукции шли гладко - пришлось даже создать собственную лабораторию, которая сейчас и занимается всей технологией приготовления продукта. Кроме того, когда они нашли у шведов нужную производственную линию, то она оказалась не по карману этому проекту т.к. стоила почти 500 000 Евро, но и тут в Сергее снова взыграла предпринимательская жилка и он упросил одного российского конструктора выполнить свои чертежи и помочь собрать им свою производственную линию для выпуска фактически "еды для космонавтов" и итоге на оборудование было потрачено только 1,5 млн рублей (сравните: - это против 31 млн рублей, если бы покупали линию из Швеции).Надо сказать, что установленное в Питере оборудование довольное специфичное - его помощью туба наполняется ингредиентами слоями и уже внутри неё и "выпекается" сам чизкейк. Согласитесь - это довольно необычно, поэтому к тубам предъявляются особые требования и им пока соответствуют всего 2 поставщика: один из Китая, а второй из России.Запускались они со своей новой для рынка продукцией поздней осенью 2016 года и начинали с классического чизкейка, однако сейчас у нему добавили еще шоколадный чизкейк и плюс чизкейк без сахара. К концу года Сергей планирует начать выпуск гамбургеров, а также десертов, хранить, которые можно будет при комнатной температуре. К началу выпуска дополнительного ассортимента он собирается довести штат своей компании до 20 человек (сейчас пока работает 5 сотрудников).Между тем, "распробовав" фактически новый для рынка продукт питания, многим он понравился, соответственно, объемы продаж у этого стартапа с каждым месяцем увеличиваются всё больше и больше. В настоящее время выручка у компании пока находится на уровне в 300 000 руб. в месяц, но Сергей уверен, что с таким всё возрастающим спросом как уже сейчас, им удастся в самом скором времени довести её до 1,5 млн руб. в месяц, а по итогам года достигнуть в целом 9 млн рублей.Пока что на данный момент это питание можно купить на сайте компании, а также в передвижных точках торговли и кофейнях по всему Питеру. Именно в таких местах продавец может на словах пояснить интересующимся, что это за питание, однако уже идут переговоры о поставках таких 'чизкейков" в торговые центры ритейлеров и это позволит охватить больше населения, кому будет интересен этот продукт. Также по мнению Сергея, такой продукт будет прекрасно продаваться и в вендинговых автоматах - и скоро он там тоже появится.Конечно, "Инновационные пищевые технологии" не первооткрыватели в этой сфере в России, но некоторые компании, которые уже производят еду в тюбиках сейчас активно пиарят к такой еде космическую тематику, а марка EatTube продвигает направление быстрого питания и в этом они видят своё преимущество перед остальными. По словам г-на Арзамасцева, при удачном стечении обстоятельств, то лет через 7 они смогут занять до 30% российского рынка снековой продукции. Качественное и быстрое питание - это очень актуальная тема особенно в крупных городах, а они как раз и этим занимаются.Ну и о цене: классический чизкейк сейчас на сайте стоит от 149 рублей. Вероятней, всего в рознице точно такой же будет стоить меньше. Для сравнения российский ФГУП "Бирюлевский экспериментальный завод", который выпускает питание подобного рода в своих оригинальных тюбиках под брендом "Еда для космонавтов" сейчас может предложить любому желающему тот же "Творог с черносмородинной" (115 гр.) по 390 руб. за тюбик - поэтому цены нашего стартапа выглядят более привлекающими. И Сергей и его единомышленники уверены, что при активных продажах их проект окупится максимум за 2 года. Поэтому будем надеяться, что это будет именно так, ведь проект стартовал довольно удачно и пожелаем им удачи. Такие активные и постоянно ищущие предприниматели сейчас очень нужны России.По материалам источник

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