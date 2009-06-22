Google создала инструмент для работы с GIF-анимацией

Google представила новый инструмент для визуализации информации посредством GIF-изображений. Утилита получила название Data GIF Maker и нацелена в первую очередь на журналистов и маркетологов. Представители Google понимают, что для представителей данных профессий грамотная визуализация данных необходима для осуществления профессиональной деятельности. Для первых GIF-изображения - отличный способ "оживить" рассказываемую историю, для вторых - действенный инструмент продвижения товаров или услуг.
Функций у сервиса пока не так уж много. Разработчики намерены в ближайшее время расширить возможности инструмента, но пока Data GIF Maker "умеет" сравнивать парные показатели: как часто анализируемые данные упоминаются в поисковых запросах, какой из двух товаров продаётся лучше и т.п. В будущем Google планирует добавить возможность включения большего количества исходных данных и создания более детализированных изображений.
Пользоваться Data GIF Maker очень просто: пользователю необходимо ввести рассматриваемые данные, дать имена сравниваемым элементам, выбрать цвета переменных, добавить текст и скачать готовое GIF-изображение.
К сожалению, пока в программе не предусмотрена функция ввода информации о том, как менялись представленные данные с течением времени. Впрочем, эта возможность скорее всего будет добавлена в будущих версиях инструмента.
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