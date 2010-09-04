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Поиск Google теперь может искать по личным данным пользователей

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Поиск Google теперь может искать по личным данным пользователей

Уже давно не секрет, что компании Google известно о пользователях практически всё: где они бывают, что ищут в Интернете и покупают, с кем общаются, какими устройствами пользуются и многое другое. Кроме этого, через сервис Google Фото пользователи загружают все свои фотографии в облако. Теперь Google добавила в свой фирменный поиск возможность искать информацию среди личных данных пользователей. Это могут быть фотографии, переписка в Gmail, данные на "Диске" и прочее.


На данный момент новая функция доступна лишь небольшому числу пользователей. При поиске любой информации через Google на персональном компьютере или мобильном устройстве можно выбрать поиск по "Картинкам", "Видео", "Новостям", "Картам" и в других разделах. Теперь к ним присоединился новый пункт "Личное". Например, вы можете ввести в поиске "Море", и во вкладке "Личное" отобразятся все ваши фотографии, где есть море. Аналогичным образом дела обстоят с поиском писем и прочих личных данных.



Со временем новая функция должна заработать у всех пользователей.

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