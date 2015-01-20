zaharik1404



Пол: Мужской Регистрация: 25.09.2015 Сообщений: 5,318 Благодарностей: 590 УГ: 83 Записей в FX-блоге: 1474 Подписок: 3 КП: 0.072 подарки

Что делать трейдеру с прибылью форекс трейдер получает прибыль от своей торговли, если получает, я хотел сказать, как с ней поступать, выводить, или же реинвестировать, чтобы было на депозите все больше и больше? Если реинвестировать, то до каких пор? Ну ведь смысла уподобляться Плюшкину тоже нет, накапливая все на своем счету, а потом просто потерять его, ведь такой вариант исключать нельзя. А если всю прибыль выводить, то каким образом трейдер развиваться будет? В общем, вопросов достаточно, и я думаю, тут есть что обсудить, что мы и сделаем, я надеюсь.







Если всю прибыль выводить.



По большому счету, мы все пришли на форекс за прибылью, так что удивительного в том не вижу, если эти деньги мы будем забирать и тратить на себя. Но с другой стороны, если вы не сын нефтяного магната и не вложили в свой депозит форекс сумм со многим количеством нулей, этой прибыли будет не очень много. Ведь форекс это бизнес, а любой бизнес должен развиваться, а развивается он, обычно, за счет того, что прибыль реинвестируется. Однако, если и работать, не получая реальных денег, которые можно потратить на себя, мотивация к работе у человека пропадает.



Давайте попробуем прибыль реинвестировать.



Если всю прибыль от торговли форекс трейдер будет реинвестировать, то, казалось бы, все нормально, счет растет, бизнес трейдера развивается. Но на мой взгляд, такой вариант тоже не очень хорош, как и писал выше, любому человеку на работу нужна мотивация. Но это не единственная причина, почему мне такой стиль работы не нравится. Не стоит забывать, что рынок форекс довольно рискован. Это значит, что потерять деньги на нем можно всегда, кроме торговых рисков, есть еще и не торговые. Согласитесь, будет глупо выглядеть, отказывать себе во всем, скапливать деньги на депозите, а потом потерять их. В общем, я противник полного реинвестирования, и не только в трейдинге, но и в инвестировании. Да, я тоже видел все эти таблицы со сложными процентами, где красиво показано, как деньги жутко быстро растут, за счет сложных процентов. Но также я видел Пантеоны и ФХТренды и видел с чем остались ребята, которые занимались полным реинвестированием прибыли. Я думаю, полное реинвестирование, это нечто, сродни жадности. Нет, я ничего не имею против ребят, которые создали эти конторы, это бизнес и каждый ведет его так, как считает нужным. Просто каждый трейдер или инвестор должен думать о том, где надежней держать свои деньги, а не поддаваться жадности.



Для меня в этом плане очень показателен эпизод из фильма “Волк с Уолл стрит”, где главному герою объясняют принцип работы брокера. Он должен постоянно продавать клиенту все новые акции, заставлять реинвестировать всю прибыль, показывая, что тот становится все богаче и богаче, на бумаге. В то время, как реальные деньги уносит с собой брокер, в виде комиссии. И что особо показательно, следующий эпизод показывают момент кризиса, обвал фондового рынка, к брокерам идут тревожные звонки от клиентов, которые, понятно, что теряют всю свою прибыль, которая была на бумаге. Этот момент очень показателен, на мой взгляд, для всех трейдеров и инвесторов форекс, предупреждая, с деньгами нужно быть аккуратнее, если хотите, чтобы они у вас были. Вообще, в этом фильме много чего поучительного и полезного, так что советую посмотреть.



Итак, как вы поняли, я противник полного реинвестирования , не важно, форекс трейдер вы или инвестор. Если инвестор, то ваша задача работать, находить новые проекты для инвестирования, распределяя между ними средства. Ну а если трейдер, то думаю, можно найти куда более интересные варианты, чем полное реинвестирование прибыли, но об этом ниже.



Думаю, неплохим вариантом будет частичное реинвестирование.



Вот так, один из вариантов, который я считаю оптимальным, это выводить часть прибыли, а часть реинвестировать. Думаю, пятьдесят на пятьдесят, будет самое оно. В общем, таким образом решаются многие вопросы, которые я задавал выше, мотивация есть, трейдер постоянно видит деньги за свою работу, инвестор может эту часть прибыли вложить в другие проекты. Ну и, если что случится с депозитом, хоть какие деньги, но останутся. Я считаю, что частичное реинвестирование для инвестора самый лучший вариант, для трейдера тоже неплох, но для него есть лучше, о чем ниже.



Профессиональный трейдер на свои не торгует.



Уж речь идет о форекс трейдере, то его вообще не должно заботить все это реинвестирование, я так считаю. Если трейдер умеет стабильно извлекать прибыль из рынка, то деньги, для его торговли, точно найдутся. В общем так, уважаемые трейдеры, я думаю, что вас вообще эти вопросы волновать не должны, сколько прибыли оставить на депозите, а сколько вывести, этим вопросом пусть задаются инвесторы . Задача трейдера, это развивать свои профессиональные навыки, а вся прибыль, это его зарплата, ее он забирает. Конечно, это все при условии, что он профессиональный трейдер, а не любитель, который торгует на свои. Потому, давайте подумаем, если вы трейдер, который задумывается, выводить ему прибыль или реинвестировать, то, скорей всего, вы не о том думаете. Вам следует нацелить свои усилия на совершенствования своей торговой системы форекс и профессиональных навыков, этим вопросом будут задаваться инвесторы, а не вы.



Нет, я не против того, что трейдер торгует на свои деньги, так многие делают и ничего зазорного в этом нет. Только стремиться нужно все-таки к тому, чтобы торговать на чужие средства, это и есть признак профессионализма. А тем, кто торгует на свои, я описал выше, что думаю, как поступать, можно реинвестировать прибыль, но лишь частично. Я часто встречаю мнение, что у меня очень маленький депозит и нет смысла выводить прибыль, она очень незначительная, лучше полностью реинвестировать. Не знаю, я думаю так, пусть и незначительные деньги, но это деньги, лучше их выводить. А небольшой депозит, вы можете реинвестировать хоть пол жизни, так на нормальный и не скопите. Так не проще ли просто показать стабильность результатов и найти инвесторов?



Ну вот где-то так я считаю, что думаете на этот счет вы, должны ли инвесторы и трейдеры реинвестировать свою прибыль, либо найти ей другое применение? Любое мнение будет интересно почитать. Ведь форекс, это бизнес , а верное распределение средств в бизнесе играет не последнюю роль.



Автор: zaharik1404

Исключительные права на статью принадлежат Давайте обсудим такой вопрос,получает прибыль от своей торговли, если получает, я хотел сказать, как с ней поступать, выводить, или же реинвестировать, чтобы было на депозите все больше и больше? Если реинвестировать, то до каких пор? Ну ведь смысла уподобляться Плюшкину тоже нет, накапливая все на своем счету, а потом просто потерять его, ведь такой вариант исключать нельзя. А если всю прибыль выводить, то каким образом трейдер развиваться будет? В общем, вопросов достаточно, и я думаю, тут есть что обсудить, что мы и сделаем, я надеюсь.По большому счету, мы все пришли наза, так что удивительного в том не вижу, если эти деньги мы будем забирать и тратить на себя. Но с другой стороны, если вы не сын нефтяного магната и не вложили в свойсумм со многим количеством нулей, этой прибыли будет не очень много. Ведь форекс это бизнес, а любой бизнес должен развиваться, а развивается он, обычно, за счет того, что прибыль реинвестируется. Однако, если и работать, не получая реальных денег, которые можно потратить на себя,Если всю прибыль от торговлибудет реинвестировать, то, казалось бы, все нормально, счет растет, бизнес трейдера развивается. Но на мой взгляд, такой вариант тоже не очень хорош, как и писал выше, любому человеку на работу нужна мотивация. Но это не единственная причина, почему мне такой стиль работы не нравится. Не стоит забывать, чтодовольно рискован. Это значит, что потерять деньги на нем можно всегда, кроме торговых рисков, есть еще и не торговые. Согласитесь, будет глупо выглядеть, отказывать себе во всем, скапливать деньги на депозите, а потом потерять их. В общем, я противник полного реинвестирования, и не только в трейдинге, но и в инвестировании. Да, я тоже видел все эти таблицы со сложными процентами, где красиво показано, как деньги жутко быстро растут, за счет сложных процентов. Но также я видел Пантеоны и ФХТренды и видел с чем остались ребята, которые занимались полнымНет, я ничего не имею против ребят, которые создали эти конторы, это бизнес и каждый ведет его так, как считает нужным. Просто каждый трейдер или инвестор должен думать о том, где надежней держать свои деньги, а не поддаваться жадности.Для меня в этом плане очень показателен эпизод из фильма “Волк с Уолл стрит”, где главному герою объясняют принцип работы брокера. Он должен постоянно продавать клиенту все новые акции, заставлять реинвестировать всю прибыль, показывая, что тот становится все богаче и богаче, на бумаге. В то время, как реальные деньги уносит с собой брокер, в виде комиссии. И что особо показательно, следующий эпизод показывают момент кризиса, обвал фондового рынка, к брокерам идут тревожные звонки от клиентов, которые, понятно, что теряют всю свою прибыль, которая была на бумаге. Этот момент очень показателен, на мой взгляд, для всех трейдеров и, предупреждая, с деньгами нужно быть аккуратнее, если хотите, чтобы они у вас были. Вообще, в этом фильме много чего поучительного и полезного, так что советую посмотреть.Итак, как вы поняли,, не важно,вы или инвестор. Если инвестор, то ваша задача работать, находить новые проекты для инвестирования, распределяя между ними средства. Ну а если трейдер, то думаю, можно найти куда более интересные варианты, чем полное реинвестирование прибыли, но об этом ниже.Вот так, один из вариантов, который я считаю оптимальным, это выводить часть прибыли, а часть реинвестировать. Думаю, пятьдесят на пятьдесят, будет самое оно. В общем, таким образом решаются многие вопросы, которые я задавал выше, мотивация есть, трейдер постоянно видит деньги за свою работу, инвестор может эту часть прибыли вложить в другие проекты. Ну и, если что случится с депозитом, хоть какие деньги, но останутся. Я считаю, что частичное реинвестирование для инвестора самый лучший вариант, для трейдера тоже неплох, но для него есть лучше, о чем ниже.Уж речь идет о, то его вообще не должно заботить все это реинвестирование, я так считаю.В общем так, уважаемые трейдеры, я думаю, что вас вообще эти вопросы волновать не должны, сколько прибыли оставить на депозите, а сколько вывести, этим вопросом. Задача трейдера, это развивать свои профессиональные навыки, а вся прибыль, это его зарплата, ее он забирает. Конечно, это все при условии, что он профессиональный трейдер, а не любитель, который торгует на свои. Потому, давайте подумаем, если вы трейдер, который задумывается, выводить ему прибыль или реинвестировать, то, скорей всего, вы не о том думаете. Вам следует нацелить свои усилия на совершенствования своейи профессиональных навыков, этим вопросом будут задаваться инвесторы, а не вы.Нет, я не против того, что трейдер торгует на свои деньги, так многие делают и ничего зазорного в этом нет. Только стремиться нужно все-таки к тому, чтобы торговать на чужие средства, это и есть признак профессионализма. А тем, кто торгует на свои, я описал выше, что думаю, как поступать, можно реинвестировать прибыль, но лишь частично. Я часто встречаю мнение, что у меня очень маленький депозит и нет смысла выводить прибыль, она очень незначительная, лучше полностью реинвестировать. Не знаю, я думаю так, пусть и незначительные деньги, но это деньги, лучше их выводить. А небольшой депозит, вы можете реинвестировать хоть пол жизни, так на нормальный и не скопите. Так не проще ли просто показать стабильность результатов и найти инвесторов?Ну вот где-то так я считаю, что думаете на этот счет вы, должны ли инвесторы и трейдеры реинвестировать свою прибыль, либо найти ей другое применение? Любое мнение будет интересно почитать. Ведь, а верное распределение средств в бизнесе играет не последнюю роль.Автор: zaharik1404Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________ Последний раз редактировалось LSasha; Сегодня в 15:09 .