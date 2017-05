Биржа BTCC добавит поддержку Ethereum Classic





CEO китайской криптовалютной биржи BTCC Бобби Ли намерен включить в листинг торговой площадки криптовалюту Ethereum Classic (ETC). Об этом он написал у себя в твиттере.Таким образом, по результатам голосования, которое Бобби Ли проводил среди своих фолловеров в twitter, победила криптовалюта ETC. Также в голосовании участвовали цифровые валюты Ethereum (ETH) и Ripple (XRP).Глава Digital Currency Group Барри Силберт воодушевленно встретил новость о добавлении Ethereum Classic на биржу BTCC и выразил надежду о том, что вскоре то же сделают крупнейшие китайские торговые площадки OKCoin и Huobi:Тем временем, после глубокой коррекции, на криптовалютном наблюдается заметное оживление. В частности, цифровая валюта ETC лишь за последние сутки выросла более чем на 40%:Данные: coinmarketcap