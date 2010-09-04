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Биржа BTCC добавит поддержку Ethereum Classic

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Биржа BTCC добавит поддержку Ethereum Classic

CEO китайской криптовалютной биржи BTCC Бобби Ли намерен включить в листинг торговой площадки криптовалюту Ethereum Classic (ETC). Об этом он написал у себя в твиттере.

Таким образом, по результатам голосования, которое Бобби Ли проводил среди своих фолловеров в twitter, победила криптовалюта ETC. Также в голосовании участвовали цифровые валюты Ethereum (ETH) и Ripple (XRP).

Глава Digital Currency Group Барри Силберт воодушевленно встретил новость о добавлении Ethereum Classic на биржу BTCC и выразил надежду о том, что вскоре то же сделают крупнейшие китайские торговые площадки OKCoin и Huobi:

Тем временем, после глубокой коррекции, на криптовалютном наблюдается заметное оживление. В частности, цифровая валюта ETC лишь за последние сутки выросла более чем на 40%:

Данные: coinmarketcap


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