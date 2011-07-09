Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Farm-az - farm-az.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,832
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Записей в блоге: 35
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Farm-az - farm-az.com
Я не админ/владелец проекта, проект Farm-Az добавлен на мониторинг

Старт 28.05.17



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Описание:

Кто бы ни хотел получать реальные деньги в интернете без каких-либо специальных навыков и умений? Проект «Farm-az» создан именно для этой цели! По большому счету эта новейшая экономическая игра, которая приносит вам реальный доход каждый день. На настоящий момент достаточно тяжело найти действительно работающую инвестиционную игру, приносящую высокий доход. Проект «Farm-az» собрал только самые лучшие моменты от всех существующих сегодня крупных проектов и воплотил их в себе. Зарабатывай реальные деньги каждый день!

В чем же смысл игры «Farm-az»? Здесь все достаточно просто! Приобретайте различные фруктовые деревья и зарабатывайте на них деньги. Чем дороже дерево, тем большее количество реальных денег он приносит ежедневно. Никаких сложных операций и ведений статистики, просто заходи в проект ежедневно и забирай свой реальный доход!

Количество деревьев в вашем саде ни чем не неограниченно. Приобретая большое количество различных деревьев, вы увеличиваете свою ежедневную прибыль. Приятным бонусом является то, что мы даем возможность получить дерево совершенно бесплатно. Для этого вам необходимо просто зарегистрироваться, и дерево "Вишня" достанется вам совершенно бесплатно! А также получайте 10% от всех пополнений приведенных вами друзей СРАЗУ НА ВЫВОД! Если вы решитесь приобрести свое первое дерево, то для быстрого старта мы подарим вам бонус в размере 10% от суммы всех ваших пополнений на первые трое суток после регистрации.

Все заработанные средства хранятся на вашем лицевом счете и доступны для снятия. Минимальная сумма для списания составляет всего лишь 10 копеек! Одним из приятных моментов являются мгновенные выплаты ваших заработанных средств в платежную систему Payeer, Яндекс.Деньги и QIWI кошелек, а в будущем и на WebMoney.

Круглосуточная отзывчивая ОНЛАЙН поддержка всегда поможет решить все ваши проблемы связанные с проектом. 100% прозрачность проекта и сведение рисков к минимуму делает инвестиционную игру «Farm-az» одной из самых безопасных и лучших экономических игр. Инвестируй свои средства в фруктовые деревья сейчас и получай гарантированный ежедневный доход в течение долгого времени жизни проекта!

Инвестиционные планы:

1. 45% в месяц
2. 47% в месяц
3. 48% в месяц
4. 49% в месяц
5. 55% в месяц
6. 56% в месяц

Мин/макс депозит: 20 Rub/5000 Rub

Платежные системы: Free Kassa, Payeer

Выплаты: инстант

Реф.система: 10%

Тех часть: SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

Дата: 28.05.2017 13:10:14 (UTC+3)
Дата оплаты: 28.05.2017 13:10:36 (UTC+3)
Получатель платежа: Farm-az.com / Farm-az.com
Товар: Popolnene balasa
Счет к оплате: 13
Счет в Payeer: 44088682
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 10 903.59 RUB
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
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NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 14:58
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 1,910
Благодарностей: 502
УГ: 5
КП: 0.498
Re: Farm-az - farm-az.com
Опытный и хитрый ТС спецом запустил игру не в тот раздел)
__________________
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ОНИ УЖЕ В САВАНЕ!))
alpirun на форуме  
Старый Сегодня, 15:29
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,553
Благодарностей: 11,180
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: Farm-az - farm-az.com
Цитата:
Сообщение от alpirun Посмотреть сообщение
Опытный и хитрый ТС спецом запустил игру не в тот раздел)
на каждого хитрого ТСа найдется модер с ...эээ... со штрафом
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 15:31.
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 15:42
#4
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 30
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 518
Благодарностей: 108
УГ: 22
КП: 0.020
Re: Farm-az - farm-az.com
Огого, Вишня, Слива, Яблоня, Персик, Груша, Апельсин... Где Клубника и Виноград, лето же на носу
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InvestSergej на форуме  
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