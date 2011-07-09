NikNak67 Monitor-Invest.net



Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 01.04.2013 Сообщений: 20,832 Благодарностей: 2,473 Записей в блоге: 35 УГ: 15 КП: 0.294 подарки

Farm-az - farm-az.com Я не админ/владелец проекта, проект Farm-Az добавлен на мониторинг



Старт 28.05.17







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Описание:



Кто бы ни хотел получать реальные деньги в интернете без каких-либо специальных навыков и умений? Проект «Farm-az» создан именно для этой цели! По большому счету эта новейшая экономическая игра, которая приносит вам реальный доход каждый день. На настоящий момент достаточно тяжело найти действительно работающую инвестиционную игру, приносящую высокий доход. Проект «Farm-az» собрал только самые лучшие моменты от всех существующих сегодня крупных проектов и воплотил их в себе. Зарабатывай реальные деньги каждый день!



В чем же смысл игры «Farm-az»? Здесь все достаточно просто! Приобретайте различные фруктовые деревья и зарабатывайте на них деньги. Чем дороже дерево, тем большее количество реальных денег он приносит ежедневно. Никаких сложных операций и ведений статистики, просто заходи в проект ежедневно и забирай свой реальный доход!



Количество деревьев в вашем саде ни чем не неограниченно. Приобретая большое количество различных деревьев, вы увеличиваете свою ежедневную прибыль. Приятным бонусом является то, что мы даем возможность получить дерево совершенно бесплатно. Для этого вам необходимо просто зарегистрироваться, и дерево "Вишня" достанется вам совершенно бесплатно! А также получайте 10% от всех пополнений приведенных вами друзей СРАЗУ НА ВЫВОД! Если вы решитесь приобрести свое первое дерево, то для быстрого старта мы подарим вам бонус в размере 10% от суммы всех ваших пополнений на первые трое суток после регистрации.



Все заработанные средства хранятся на вашем лицевом счете и доступны для снятия. Минимальная сумма для списания составляет всего лишь 10 копеек! Одним из приятных моментов являются мгновенные выплаты ваших заработанных средств в платежную систему Payeer, Яндекс.Деньги и QIWI кошелек, а в будущем и на WebMoney.



Круглосуточная отзывчивая ОНЛАЙН поддержка всегда поможет решить все ваши проблемы связанные с проектом. 100% прозрачность проекта и сведение рисков к минимуму делает инвестиционную игру «Farm-az» одной из самых безопасных и лучших экономических игр. Инвестируй свои средства в фруктовые деревья сейчас и получай гарантированный ежедневный доход в течение долгого времени жизни проекта!



Инвестиционные планы:



1. 45% в месяц

2. 47% в месяц

3. 48% в месяц

4. 49% в месяц

5. 55% в месяц

6. 56% в месяц



Мин/макс депозит: 20 Rub/5000 Rub



Платежные системы: Free Kassa, Payeer



Выплаты: инстант



Реф.система: 10%



Тех часть: SSL, DDoS,







Наш депозит(листинг):



Дата: 28.05.2017 13:10:14 (UTC+3)

Дата оплаты: 28.05.2017 13:10:36 (UTC+3)

Получатель платежа: Farm-az.com / Farm-az.com

Товар: Popolnene balasa

Счет к оплате: 13

Счет в Payeer: 44088682

Платежная система: Payeer

Сумма к оплате: 10 903.59 RUB Кто бы ни хотел получать реальные деньги в интернете без каких-либо специальных навыков и умений? Проект «Farm-az» создан именно для этой цели! По большому счету эта новейшая экономическая игра, которая приносит вам реальный доход каждый день. На настоящий момент достаточно тяжело найти действительно работающую инвестиционную игру, приносящую высокий доход. Проект «Farm-az» собрал только самые лучшие моменты от всех существующих сегодня крупных проектов и воплотил их в себе. Зарабатывай реальные деньги каждый день!В чем же смысл игры «Farm-az»? Здесь все достаточно просто! Приобретайте различные фруктовые деревья и зарабатывайте на них деньги. Чем дороже дерево, тем большее количество реальных денег он приносит ежедневно. Никаких сложных операций и ведений статистики, просто заходи в проект ежедневно и забирай свой реальный доход!Количество деревьев в вашем саде ни чем не неограниченно. Приобретая большое количество различных деревьев, вы увеличиваете свою ежедневную прибыль. Приятным бонусом является то, что мы даем возможность получить дерево совершенно бесплатно. Для этого вам необходимо просто зарегистрироваться, и дерево "Вишня" достанется вам совершенно бесплатно! А также получайте 10% от всех пополнений приведенных вами друзей СРАЗУ НА ВЫВОД! Если вы решитесь приобрести свое первое дерево, то для быстрого старта мы подарим вам бонус в размере 10% от суммы всех ваших пополнений на первые трое суток после регистрации.Все заработанные средства хранятся на вашем лицевом счете и доступны для снятия. Минимальная сумма для списания составляет всего лишь 10 копеек! Одним из приятных моментов являются мгновенные выплаты ваших заработанных средств в платежную систему Payeer, Яндекс.Деньги и QIWI кошелек, а в будущем и на WebMoney.Круглосуточная отзывчивая ОНЛАЙН поддержка всегда поможет решить все ваши проблемы связанные с проектом. 100% прозрачность проекта и сведение рисков к минимуму делает инвестиционную игру «Farm-az» одной из самых безопасных и лучших экономических игр. Инвестируй свои средства в фруктовые деревья сейчас и получай гарантированный ежедневный доход в течение долгого времени жизни проекта!1. 45% в месяц2. 47% в месяц3. 48% в месяц4. 49% в месяц5. 55% в месяц6. 56% в месяц20 Rub/5000 RubFree Kassa, Payeerинстант10%SSL, DDoS,Дата: 28.05.2017 13:10:14 (UTC+3)Дата оплаты: 28.05.2017 13:10:36 (UTC+3)Получатель платежа: Farm-az.com / Farm-az.comТовар: Popolnene balasaСчет к оплате: 13Счет в Payeer: 44088682Платежная система: PayeerСумма к оплате: 10 903.59 RUB

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