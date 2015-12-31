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ПАММ счет Trinity:8061196 (Forex4You)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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ПАММ счет Trinity:8061196 (Forex4You)
  1. Название ПАММ счета: Trinity - 8061196 [Forex4You]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 23.10.2014
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 81
    • Капитал управляющего: 300
    • Тип счета: pammcent

  3. Оферта:
    • 15 % - 1 000.00 USD: 4 недели
    • 25 % - 150.00 USD: 4 недели
    • 35 % - 50.00 USD: 4 недели

  4. О торговой стратегии: Не указано

  5. Манименеджмент: Максимальная просадка достигала 81%, но счет существует с 2014г. Общая доходность - 796.43%

  6. Информация об управляющим: Не указано

  7. Мониторинг у брокера:
    http://www.forex4you.org/userpage/#monId=26452

  8. Закрытые ПАММ счета:

__________________
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