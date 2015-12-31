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ПАММ счет Trinity:8061196 (Forex4You)
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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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Сегодня, 15:46
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Сегодня, 14:45
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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
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УГ: 1
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ПАММ счет Trinity:8061196 (Forex4You)
- Название ПАММ счета: Trinity - 8061196 [Forex4You]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 23.10.2014
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 81
- Капитал управляющего: 300
- Тип счета: pammcent
- Оферта:
- 15 % - 1 000.00 USD: 4 недели
- 25 % - 150.00 USD: 4 недели
- 35 % - 50.00 USD: 4 недели
- О торговой стратегии: Не указано
- Манименеджмент: Максимальная просадка достигала 81%, но счет существует с 2014г. Общая доходность - 796.43%
- Информация об управляющим: Не указано
- Мониторинг у брокера:
http://www.forex4you.org/userpage/#monId=26452
- Закрытые ПАММ счета:
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Сегодня, 15:46
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