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АСВ выявило 73 тыс. вкладчиков, пострадавших от новой мошеннической схемы в банках

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АСВ выявило 73 тыс. вкладчиков, пострадавших от новой мошеннической схемы в банках
Агентство по страхованию вкладов выявило новую схему, которую использовали банки, лишенные лишенные лицензии за свою деятельность. Всего данной схемой пользовалось 3% банков. Тем не менее, от применения данной схемы пострадали тысячи вкладчиков, которые потеряли в банках крупные суммы.

Данная схема с одной стороны очень простая, с другой стороны она указывает на то, что с самого начала намерения банков были преступными и действия специалисты банков осуществляли только с единственной целью - украсть деньги у вкладчиков. Сущность схемы заключается в использовании забалансовых счетов для вкладов. То есть фактически ведется двойная бухгалтерия, вклады населения (а это могут быть не только вклады населения, но и средства из фонда страхования вкладов) отражаются на забалансовых счетах, то есть не ведется фактического учета депозитов вкладчиков. При наступлении страхового случая, то есть в случае банкротства банков и отзыва лицензии, такие вкладчики не попадают под программу страхования, так как их депозиты не были учтены на основных счетах банка. Только если вкладчик обратиться в Агентство по страхованию вклада и представит все подтверждающие внесение средств документы, тогда у агентства по страхованию вкладов есть основание для розыска данных средств. А как показывает практика далеко не все вкладчики обращаются за выплатами страховых компенсаций в случае банкротства банка, даже если они есть в реестре вкладчиков. Намного хуже обстоят дела, если человек изначально в этот реестр не внесен.

Всего по результатам проверок Центробанка и Агентства по страхованию вкладов в 2016 - 2017 годах выявлено 73 тысячи вкладчиков, которые даже не были внесены в реестр вкладчиков, а следовательно им и не полагалась компенсация и выплата страхового возмещения в случае отзыва лицензии у банков. В общей сложности эти люди вложили в "лопнувшие" банки 61 миллиард рублей. И это только те люди, которые подали в Агенство по страхованию вкладов подтверждающие документы о том, что они вносили в банк деньги.

Обыкновенный вкладчик никогда не знает, как банк проведет его депозит и будет ли вообще его проводить. Поэтому очень важно хранить подтверждающие документы, что деньги вложены в банк. Так как банки не всегда депозиты вкладчиков оформляют в общем реестре вкладов, а иногда их проводят на забалансовых счетах, используя двойную бухгалтерию.

Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/592aa37c4f137
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