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ОПЕК+ расписалась в собственном бессилии

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ОПЕК+ расписалась в собственном бессилии
Реакция рынка на итоги саммита ОПЕК+ оказалась вполне адекватной и предсказуемой. Как мы и предполагали простое продление сделки на какой-то срок, в данной ситуации на 9 месяцев не меняет расклад сил и ставит под удар дальнейший рост цен к максимальным значениям декабря прошлого года, а тем более к уровням в 60 долларов за баррель.

Поведение инвесторов вполне оправдано, так как они «не получили» то, что ожидали – более активную борьбу картеля и присоединившихся к нему стран производителей нефти за высокие цены на нефть. Рынок уже заранее начал реагировать на обещания Саудовской Аравии и России продлить сделку еще на девять месяцев до марта 2018 года. На этой волне котировки сырой нефти выросли и в значительной степени приблизились к декабрьским максимумам, но этого оказалось не достаточно для дальнейшего роста цен. Рынок ждал расширения объемов снижения добычи нефти, возможно, еще на 300-500 тысяч баррелей в день. Но ОПЕК+ оказалась не готова к этим радикальным мерам, а ограничилась только простой пролонгацией сделки.

По сути ОПЕК+ признала свое поражение так и не сумев предложить что-то более серьезное, чем простое увеличение срока действия пакта. Оценивая результат саммита, можно говорить о том, что единственным на что она может надеяться – это на то, что нефтяные цены будут не падать ниже отметки в 50% и не более того.

После того как на нефтяной шахматной доске свой ход сделала ОПЕК+ следует ожидать хода из США. Инвесторы теперь полностью переключат свое внимание на динамику роста добычи сланцевой нефти в Штатах, на ее запасы и потребление. И, если данные будут показывать, что процесс наращивания количества действующих буровых вышек продолжается, на фоне снижения запасов нефти будет присутствовать низкий спрос на бензин и дистилляты, как это показали в прошлую среду цифры из США, то падение цен на нефть продолжится. И ОПЕК+ уже не сможет этому противостоять.

Как это не прискорбно будет звучать, но ОПЕК+ напоминает запыхавшегося легкоатлета на длинные дистанции, которого все время догоняет более подготовленный и физически сильный противник, которого олицетворяет американская сланцевая индустрия.

Дополнительным ударом для котировок «черного золота» будет решение ФРС на июньском заседании повысить ставки. Если это произойдет, а вероятность очень высока и выросла за последние два дня до 87.7%, согласно динамики фьючерсов на ставки по Федеральным фондам, то цены на нефть окажутся под давлением, так как выражаются в американских долларах. Фактически процентные ожидания по ставкам говорят не просто о высокой вероятности повышения ставок, а о том, что они будут подняты.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Источник: ru.forexnews.pro
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