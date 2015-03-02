veranika55 Профессионал

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 3,416 Благодарностей: 1,717 УГ: 22 КП: 0.130 подарки

Мигранты из Киргизии заработали в России рекордную сумму c 2013 года



Кризис, начавшийся с падений цены на нефть в 2014 году и продолжающийся уже три года в подряд только набирает свои обороты. Не смотря, что Правительство РФ сообщило населению страны, что постепенно Россия выходит из кризиса и уже начался подъем экономики и показатели ВВП будут постепенно повышаться, та же статистика подтверждает, что реальные доходы населения уменьшаются, зарплата либо стоит на месте, либо вообще понижается, все больше и больше людей переходят на неполный трудовой график рабочего времени, чтобы окончательно не потерять работу.



А в это время, рабочие мигранты переводят на родину все большие и большие сумму. Как все это происходит и почему? Почему, когда количество рабочих мест для российских граждан только уменьшается, для мигрантов количество работ увеличивается и, главное, их доходы становятся все больше и больше, а доходы коренного населения России только падают. Причем падают уже три года в подряд. И как эксперты говорят ближайшего подъема в заработках даже и не ожидается.



До этого рекордным по объемам выведенных из России на родину мигрантов средств был 2013 год. Все понятно - это год перед кризисом, когда на волне высоких цен на нефть экономика России была на подъеме, много строилось, да и вообще в разные отрасли экономики вкладывались огромные средства, деньги надо было осваивать и нужны были трудовые ресурсы. Всему этому можно дать разумное логическое объяснение. Тогда за первые три месяца 2013 года мигранты из Киргизии перевели на родину 411 миллионов долларов.



Тем временем, за первый квартал 2017 года на родину в Киргизию было переведено рекордные 433 миллиона долларов. Это по данным Национального банка Киргизии. В то время как в 1 квартале 2016 года было переведено на 67% меньше средств - всего 291 миллион доллар.



Что же такое произошло в экономике России, что заработки трудовых мигрантов так сильно увеличились за последний год? Строительная отрасль, где требуется наибольшее число трудовых мигрантов последние три года испытывает спад. Тысячи построенных в кредит домов сейчас не могут найти своих покупателей из-за низкой покупательной способности населения. Строительные компании уже не в состоянии погашать взятые в банках кредиты и вынуждены закрываться, не достраивая уже начатые строить дома. А от этого страдают прежде всего дольщики, которые, чтобы сэкономить деньги решили вложиться в покупку квартир на стадии строительства. Так почему же растут доходы мигрантов?



Сейчас на заработках в России находится от 500 тысяч до 1 миллиона мигрантов из Киргизии. Не смогли даже подсчитать их точное число, а вот доходы их подсчитали.



Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/592a98393a294 Кризис, начавшийся с падений цены на нефть в 2014 году и продолжающийся уже три года в подряд только набирает свои обороты. Не смотря, что Правительство РФ сообщило населению страны, что постепенно Россия выходит из кризиса и уже начался подъем экономики и показатели ВВП будут постепенно повышаться, та же статистика подтверждает, что реальные доходы населения уменьшаются, зарплата либо стоит на месте, либо вообще понижается, все больше и больше людей переходят на неполный трудовой график рабочего времени, чтобы окончательно не потерять работу.А в это время, рабочие мигранты переводят на родину все большие и большие сумму. Как все это происходит и почему? Почему, когда количество рабочих мест для российских граждан только уменьшается, для мигрантов количество работ увеличивается и, главное, их доходы становятся все больше и больше, а доходы коренного населения России только падают. Причем падают уже три года в подряд. И как эксперты говорят ближайшего подъема в заработках даже и не ожидается.До этого рекордным по объемам выведенных из России на родину мигрантов средств был 2013 год. Все понятно - это год перед кризисом, когда на волне высоких цен на нефть экономика России была на подъеме, много строилось, да и вообще в разные отрасли экономики вкладывались огромные средства, деньги надо было осваивать и нужны были трудовые ресурсы. Всему этому можно дать разумное логическое объяснение. Тогда за первые три месяца 2013 года мигранты из Киргизии перевели на родину 411 миллионов долларов.Тем временем, за первый квартал 2017 года на родину в Киргизию было переведено рекордные 433 миллиона долларов. Это по данным Национального банка Киргизии. В то время как в 1 квартале 2016 года было переведено на 67% меньше средств - всего 291 миллион доллар.Что же такое произошло в экономике России, что заработки трудовых мигрантов так сильно увеличились за последний год? Строительная отрасль, где требуется наибольшее число трудовых мигрантов последние три года испытывает спад. Тысячи построенных в кредит домов сейчас не могут найти своих покупателей из-за низкой покупательной способности населения. Строительные компании уже не в состоянии погашать взятые в банках кредиты и вынуждены закрываться, не достраивая уже начатые строить дома. А от этого страдают прежде всего дольщики, которые, чтобы сэкономить деньги решили вложиться в покупку квартир на стадии строительства. Так почему же растут доходы мигрантов?Сейчас на заработках в России находится от 500 тысяч до 1 миллиона мигрантов из Киргизии. Не смогли даже подсчитать их точное число, а вот доходы их подсчитали.Специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все новинки в одном месте.

CryptoFinance.Trade. GCProfits. __________________