Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ATALANTA - atalanta.ml

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Старый Сегодня, 12:28
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Регистрация: 29.03.2015
Сообщений: 210
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
ATALANTA - atalanta.ml
atalanta.ml
ATALANTA - atalanta.ml
Я не админ!

Начало: 28/05/2017

Зарегистрируйтесь здесь http://atalanta.ml/signup


Около:
ATALANTA.ML , представляет элитную концепцию онлайн-инвестиций. Наш проект не пирамида и не хайп. Суть нашей компании проста. Все мы знаем об обменных пунктах, которые получают немалую прибыль. Для обменников важен оборот денег и количество резервов для них критически важный фактор. ATALANTA.ML кредитирует обменные пункты под процент. Работаем только с надежными и провереными пуктами из мониторинга bestchange.ru. Мы привлекаем инвесторов выступая площадкой связи инвестора и обменного пункта.

Планы:
2% каждый день, вывод депозита в любое время

Реферальная комиссия:
5%

Процессоры платежей:
PerfetMoney , ADVcash NIXMONEY и любые другие через bestchange.ru

Сайт: ssl , white label page , уникальный скрипт

Наш вклад:
The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U126****-> U9367284. Memo: atalanta.ml Batch: 177245177 . Deposit to atalanta.ml User *****. Date: 08:04 28.05.17.

Зарегистрируйтесь здесьhttp://atalanta.ml/signup

Создаю тему в этом разделе поскольку статус на форуме не позволяет создать в основном разделе, кто имет статут любитель и выше , может перенести в другой раздел.
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Последний раз редактировалось Даша Медведева; Сегодня в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Даша Медведева на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:43
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