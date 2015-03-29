atalanta.ml
ATALANTA - atalanta.ml
Я не админ!
Начало: 28/05/2017
Зарегистрируйтесь здесь http://atalanta.ml/signup
Около:
ATALANTA.ML , представляет элитную концепцию онлайн-инвестиций. Наш проект не пирамида и не хайп. Суть нашей компании проста. Все мы знаем об обменных пунктах, которые получают немалую прибыль. Для обменников важен оборот денег и количество резервов для них критически важный фактор. ATALANTA.ML кредитирует обменные пункты под процент. Работаем только с надежными и провереными пуктами из мониторинга bestchange.ru. Мы привлекаем инвесторов выступая площадкой связи инвестора и обменного пункта.
Планы:
2% каждый день, вывод депозита в любое время
Реферальная комиссия:
5%
Процессоры платежей:
PerfetMoney , ADVcash NIXMONEY и любые другие через bestchange.ru
Сайт: ssl , white label page , уникальный скрипт
Наш вклад:
The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U126****-> U9367284. Memo: atalanta.ml Batch: 177245177 . Deposit to atalanta.ml User *****. Date: 08:04 28.05.17.
Зарегистрируйтесь здесьhttp://atalanta.ml/signup
Создаю тему в этом разделе поскольку статус на форуме не позволяет создать в основном разделе, кто имет статут любитель и выше , может перенести в другой раздел.