ATALANTA - atalanta.ml atalanta.ml

ATALANTA - atalanta.ml

Я не админ!

Начало: 28/05/2017



Зарегистрируйтесь здесь http://atalanta.ml/signup





Около:

ATALANTA.ML , представляет элитную концепцию онлайн-инвестиций. Наш проект не пирамида и не хайп. Суть нашей компании проста. Все мы знаем об обменных пунктах, которые получают немалую прибыль. Для обменников важен оборот денег и количество резервов для них критически важный фактор. ATALANTA.ML кредитирует обменные пункты под процент. Работаем только с надежными и провереными пуктами из мониторинга bestchange.ru. Мы привлекаем инвесторов выступая площадкой связи инвестора и обменного пункта.



Планы:

2% каждый день, вывод депозита в любое время



Реферальная комиссия:

5%



Процессоры платежей:

PerfetMoney , ADVcash NIXMONEY и любые другие через bestchange.ru



Сайт: ssl , white label page , уникальный скрипт



Наш вклад:

The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U126****-> U9367284. Memo: atalanta.ml Batch: 177245177 . Deposit to atalanta.ml User *****. Date: 08:04 28.05.17.



Зарегистрируйтесь здесьhttp://atalanta.ml/signup



