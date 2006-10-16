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Баллы в экономических играх - это добро или зло?
Любой пользователь раздела экономических игр знает, что такое баллы. Для админа игры - это увеличение продолжительности жизни его проекта за счет привлечения новых вкладчиков и новых вкладов. То есть это добро!
Но, с другой стороны, для пользователей игры введение баллов - это дополнительные финансовые затраты и головная боль с поиском рефералов. То есть баллы - это зло!
Я предлагаю определиться, что же такое баллы - добро или зло?
Если добро, то может быть рекомендовать админам вводить их во всех играх? А если зло, то может быть сразу переносить такие игры в "проблемные"?