Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fair-Game - fair-game.su

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 12:14
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,180
Благодарностей: 698
Записей в блоге: 4
УГ: 22
КП: 0.237
подарки
Fair-Game - fair-game.su
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!











Старт проекта: 20.05.2017





Социально финансовый проект Fair-Game является народной кассой взаимопомощи, где пользователи добровольно оказывают материальную помощь другим пользователям проекта, для дальнейшего получения помощи от других пользователей сообщества.

Fair-Game является площадкой для автоматизации действий пользователей и удобства совершения финансовой помощи, учет операций. Доходом проекта является получения комиссии с совершенных операций пользователями в процессе оказания финансовой помощи.





Инвестиционные планы:
5% за 24 часа, 50-500 руб. (Доступен с 20.05.17)
30% за 5 дней, 50-500 руб. (Доступен с 25.05.17)
54% за 7 дней, 50-500 руб. (Доступен с 30.05.17)
8% за 24 часа, 500-5000 руб. (Доступен с 04.06.17)
20% за 2 дня, 500-5000 руб. (Доступен с 09.06.17)
35% за 3 дня, 500-5000 руб. (Доступен с 14.06.17)
Начисление каждый день, вклад включен в начисления


Реферальная программа 6%
Оплата: Payeer
Выплаты: ручные
SSL-сертификат: да






Мой вклад:

Дата операции: 27 Май 2017 15:48
ID операции: 358467537
Тип операции: перевод
Магазин: fair-game.su
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 009.60 p
Сумма получения: 1 009.60 p



Выплата реферальных:

Payeer
+ 450.00 p

Date: 28.05.2017 10:39:34
ID: 358722516
Details: P65302330 → P3130206
Amount: 450.00 p
Comment: http://fair-game.su





__________________
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Старый Сегодня, 12:40
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,031
Благодарностей: 3,061
УГ: 69
КП: 0.037
подарки
Re: Fair-Game - fair-game.su
как обычно сюда из Вкашки шлачки на добор приносят, только вот увы с форума добора никак не видать.
Интресно как Тс депнул косарь, если его можно только с 4 июня задепать. Или уже все планы открыты, заходи не бойся, выходи не плачь
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Millioner2014 на форуме  
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