Fair-Game - fair-game.su

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 20.05.2017
Социально финансовый проект Fair-Game является народной кассой взаимопомощи, где пользователи добровольно оказывают материальную помощь другим пользователям проекта, для дальнейшего получения помощи от других пользователей сообщества.
Fair-Game является площадкой для автоматизации действий пользователей и удобства совершения финансовой помощи, учет операций. Доходом проекта является получения комиссии с совершенных операций пользователями в процессе оказания финансовой помощи.
Инвестиционные планы:
5% за 24 часа, 50-500 руб. (Доступен с 20.05.17)
30% за 5 дней, 50-500 руб. (Доступен с 25.05.17)
54% за 7 дней, 50-500 руб. (Доступен с 30.05.17)
8% за 24 часа, 500-5000 руб. (Доступен с 04.06.17)
20% за 2 дня, 500-5000 руб. (Доступен с 09.06.17)
35% за 3 дня, 500-5000 руб. (Доступен с 14.06.17)
Начисление каждый день, вклад включен в начисления
Реферальная программа 6%
Оплата: Payeer
Выплаты: ручные
SSL-сертификат: да
Мой вклад:
Дата операции: 27 Май 2017 15:48
ID операции: 358467537
Тип операции: перевод
Магазин: fair-game.su
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 009.60 p
Сумма получения: 1 009.60 p
Выплата реферальных:
Payeer
+ 450.00 p
Date: 28.05.2017 10:39:34
ID: 358722516
Details: P65302330 → P3130206
Amount: 450.00 p
Comment: http://fair-game.su