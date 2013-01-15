Три года ДНР: нищета, разруха и мечты об Украине

В оккупированных городах старикам дают подачки, бизнес уходит, люди уезжают навсегда
Три года назад, 11 мая, на Донбассе прошел так называемый "референдум", определивший судьбу региона на последующие несколько лет. Несмотря на то что в бюллетене на двух языках – русском и украинском – стоял вопрос "Признаете ли вы независимость Донецкой народной республики?" жители региона шли голосовать, уверенные в том, что за этой формулировкой скрывается скорое присоединение к России. Подобной "информации" от боевиков тогда было немало, многие жители нынешних оккупированных территорий поверили банальным лозунгам, потрепанным временем и не несущим конкретного смысла: старикам – достойные пенсии, рабочим – достойные зарплаты, вступлению в Европейский союз – нет, а в Таможенный – да. При этом подавляющее большинство вряд ли смогло объяснить, что являют собой данные объединения.
Прошло три года
"Нас уничтожает не Украина, как нам пытаются навязать, а сами боевики этой самой "ДНР"! – говорит жительница Донецка Екатерина. – За эти три года наш город разграбили, распилили на металл, разрушили, заставили людей покинуть свои дома. По телевизору только и говорят, мол, Украина виновата, что у нас процветание все никак не наступит. Шахтные дворы ломятся от угля, который некуда продать. Горняки зарплаты не видели несколько месяцев. А ведь три года назад нам говорили, что именно Евросоюз придет и закроет все наши шахты. В итоге "дыра" и закрыла. В Горловке и Енакиево вообще ни одна шахта не работает. Дожили!"
Дончане уже громко заявляют, что когда-то процветающая столица Донбасса превращена в провинциальный депрессивный шахтерский городок. Непризнанная "республика" не может вести внешнеэкономическую деятельность, как и не может обеспечить себя всем необходимым. Надежды на помощь России свелись к хождению рубля на оккупированных территориях и к редким гумконвоям, после визита которых обстрелы Донецка загадочным образом усиливаются.
"Россия поставляет сюда замороженное мясо, которое после разморозки теряет процентов 30 своего веса, а весь лед оплачиваем мы, покупатели. И странные на вкус продукты, которые есть невозможно. А знаете, что самое интересное? Что местные производители хоть сто раз назовут себя "ДНР", но торговля с россиянами происходит только по украинским документам. Кто хочет вести дела по так называемым "законам ДНР", делает это через Осетию, которая признана Россией. В итоге товар становится гораздо дороже, чем был, и продать его труднее. Три года назад, как оказалось, мы очень легко жили – если сравнивать с нынешним положением дел", – рассказывает дончанин Вячеслав.
Старики, которые чаще чем молодые требовали создать "родную гавань" в донецких степях, оказались в ужасающе-двойственном положении. С одной стороны, власти Украины заблокировали пенсии тем, кто остался на оккупированных территориях и не выехал оттуда. С другой – оккупанты назначили старикам местные "пенсии" в удвоенном размере украинской – но в рублях. В итоге получились мизерные копейки, прожить на которые нереально. Ко всему прочему стариков лишили хоть какой-то гуманитарной помощи.
"Старики не знают, что делать. Не все могут физически уехать. Им приходится жить на 2000-3000 рублей (905-1300 грн по курсу НБУ). Никаких российских и московских пенсий они не увидели и не увидят, – говорит жительница Горловки Нина. – Пожилые умирают в страшном разочаровании от "новороссий" и "ДНР", которые их обманули и забрали то, что у них было еще три года назад".
Местные пропагандисты не сдаются
Ежедневно с телеэкранов и радиоэфира в течение трех лет в дома дончан транслируется информационный вброс – в новостях говорится исключительно об "успехах республики" и количестве обстрелов со стороны ВСУ. Поскольку с каждым днем дончане все меньше верят распиаренным страшным историям о "зверствах хунты", пропагандисты даже создали несколько собственных телепередач довольно низкого качества, в которых якобы в сатирической форме высмеивают происходящее на подконтрольных территориях.
"Есть какие-то передачки типа "Сало в шоколаде". Там очень пристально следят за последними новостями в Украине и потом пытаются высмеять их. Так и хочется сказать им: "Не врите! Мы уже не раз бывали на подконтрольных территориях и видели, как там все на самом деле. За русский язык не убивают, младенцев не едят. А вот сама так называемая "ДНР" находится на грани социального взрыва, живя на гуманитарные подачки от России. Никто уже не верит и серьезно не относится к "новостям" из "ДНР", – отмечает макеевчанин Олег.
Дончане считают, что таким образом боевики хотят отвлечь внимание людей от реальных проблем в так называемой "новороссии". Ни в одном выпуске новостей не говорится о задержке зарплат, закрытии шахт и "отжимах" бизнеса. Ни слова – о восстановлении разрушенных домов, помощи старикам и детям. Не упоминаются зарплаты, которые предлагаются местным центром занятости – они не дотягивают даже до средней по Украине. Вряд ли кто-то сообщал о том, сколько человек покинули Донецк, продав по бросовым ценам квартиры. А сколько уже не вернутся…
Серая действительность не стала райским садом
"За три года кладбища разрослись просто невероятно. Неизвестных – море, одни таблички с номерами. Вот это "достояние республики". Комендантский час до сих пор, вечером на окраины не уедешь из центра. Самый популярный магазин, знаете какой? Под названием "Аренда". В каждом доме, наверное, такой "магазин" есть. А жизни нет. Держатся еще более-менее мелкие бизнесмены, которые возят по чуть-чуть товар с подконтрольных территорий. Крупный бизнес разрушен. После "национализации" большие предприятия толком и не работали, люди в бесплатных отпусках сидят. У нас в Донецке вообще говорили, что останавливать домны на металлургическом заводе нельзя. И запускать потом трудно, и примета плохая", – утверждает дончанка Мария.
Все попытки оккупантов выдать серую действительность за райский сад провалились. Виновных в проблемах, конечно же, не найти, но по умолчанию – это Украина. Хотя уже в "украинских диверсантов", которые пробираются в набитый боевиками Донецк и спокойно обстреливают здания (так уверяют сами боевики) не верит никто. Не верят и в перспективы так называемой "ДНР", в то, что ситуация изменится в ближайшее время к лучшему. И даже самые активные сторонники "новороссий" вспоминают время, когда жилось им гораздо лучше и привольнее – три года назад.
"Настроение у адептов подавленное. Сами увидели – развалилось все, что можно развалить, появились боевики-толстосумы, которые постоянно по ресторанам ходят, а не "равенство и братство". Что народ обнищал так, что как не указывай на украинские платежки за коммуналку – мол, посмотрите, как дорого – в ответ можно получить такую же бумажку с местными цифрами. Это те же ползарплаты. "Адепты ДНР" еще по инерции продолжают говорить лозунгами, убеждать в светлом будущем. Только кажется, за это уже скоро начнут бить. Потому что народ доведен до ручки и мечтают об освобождении от оккупации!" – говорит донецкий преподаватель Владислав.