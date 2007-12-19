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Конкурсы от компании ICE-FX
Многих пользователей интересуют возможности участия в различных конкурсах с возможностью заработать, используя собственные навыки торговли на форекс.
Компания ICE-FX появилась на рынке совсем недавно, но уже презентовала ряд новшеств, которые создают для инвесторов и управляющих оптимальные условия для торговли.
Остается ответить на вопрос: а что на сладкое?
Иными словами – предложит ли компания конкурсы или другие маркетинговые продукты в виде бездепозитных конкурсов?
Любителей бонусов хотим разочаровать – их пока нет, и не известно будут ли вообще.
По поводу конкурсов, то на данный момент доступен только один -
Конкурс агентов, который проходит в период с 13.03.2017 по 09.03.2018 (включительно).
Принцип его проведения достаточно прост – чем больше агент получит комиссионных отчислений от своих рефералов (как с торговли на личных счетах, так и с инвестиций, в USD), тем выше будет его место в рейтинге, а значит и больше общие шансы на победу.
После завершения конкурса будут выделены и награждены соответствующими призами 5 лучших агентов.
Призы :
1 место – 5 000 USD.
2 место – 3 000 USD.
3 место – 2 000 USD.
4 место – 1 000 USD.
5 место – 1 000 USD.
Поэтому, если у вас есть посещаемый сайт или другие возможности привлекать трейдеров или инвесторов – не теряйте времени даром. Теперь вы можете заработать не только на получении рефкомиссии, но и в конкурсе.