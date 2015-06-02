Google запускает новый ИИ-стартап размером $ 1-10 млн

Google запускает новый проект венчурного инвестирования, в котором сосредоточится на искусственном интеллекте.
Новый проект будет возглавлять Анна Паттерсон. Компания уже представляла ранее чипы, которые более быстро обучаются и работают на искусственном интеллекте, также будет доступен виртуальный личный помощник Google, который будет доступен на таких устройствах как Google-дом и Pixel phone.
Недавно Google приобрел Kaggle, платформу,
которая управляет научными данными и машинным обучением.
Переведено специально для MMGP.ru