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Google запускает новый ИИ-стартап размером $ 1-10 млн

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Google запускает новый ИИ-стартап размером $ 1-10 млн



Google запускает новый проект венчурного инвестирования, в котором сосредоточится на искусственном интеллекте.

Новый проект будет возглавлять Анна Паттерсон. Компания уже представляла ранее чипы, которые более быстро обучаются и работают на искусственном интеллекте, также будет доступен виртуальный личный помощник Google, который будет доступен на таких устройствах как Google-дом и Pixel phone.

Недавно Google приобрел Kaggle, платформу, которая управляет научными данными и машинным обучением.

Переведено специально для MMGP.ru
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