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Bluboo S1 - бюджетный конкурент Xiaomi Mi Mix

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Bluboo S1 - бюджетный конкурент Xiaomi Mi Mix

Если вы следите за рынком мобильных технологий, то наверняка знаете, что главными трендами среди смартфонов сейчас являются двойная камера и безрамочность. Компания Bluboo решила объединить все передовые решения в своём новом смартфоне S1. С трёх сторон его дисплей от компании Sharp практически полностью лишён рамок, а на обратной стороне разместилась двойная 16-мегапиксельная камера. "Сердцем" Bluboo S1 стал восьмиядерный процессор Helio P25 с тактовой частотой 2,5 ГГц. Данный чипсет хорошо зарекомендовал себя в устройствах среднего класса. Кроме этого, в Bluboo S1 установлено 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.


Первым делом Bluboo S1 обращает на себя внимание своим внешним видом. На рынке уже есть несколько устройств со схожим дизайном, но безрамочность до сих пор в новинку, и внимание окружающих вам точно гарантировано. 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD производства японской компании Sharp прикрыт закалённым стеклом Gorilla Glass четвёртого поколения. По бокам и сверху он имеет минимальные рамки, а в нижней части разместились 360-градусный сканер отпечатков пальцев, совмещённый с кнопкой "Домой" и фронтальная 8-мегапиксельная камера.


Второй особенностью Bluboo S1 стала двойная камера. Производитель установил 16-мегапиксельный сенсор в комбинации со вторым VGA-модулем, отвечающим за измерение расстояния до объектов. Это позволяет делать снимки с размытым задним фоном, чтобы выделить главный объект в кадре.

Технические характеристики Bluboo S1:

5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей;
энергоэффективный восьмиядерный процессор Helio P25 с максимальной тактовой частотой 2,5 ГГц;
графический ускоритель Mali-T880 MP2;
4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от версии;
64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти в зависимости от версии;
слот для карт памяти microSD объёмом до 256 ГБ;
16-мегапиксельная основная камера со вспомогательным VGA-сенсором;
8-мегапиксельная фронтальная камера;
сканер отпечатков пальцев, срабатывающий за 0,1 секунды;
аккумулятор ёмкостью 3 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки;
ОС: Android 7.0 Nougat;
габариты: 148,6 х 74,3 х 7,9 мм;
вес: 175 г.

Известно, что смартфон поступит в продажу в начале июня по цене всего $150. Все подробности появятся на официальном сайте.

Источник.
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