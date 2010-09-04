TSMC готовится протестировать 7-нм процессоры для 12 ключевых партнёров

Исполнительный директор TSMC Марк Лью заявил, что в ближайшее время компания планирует протестировать новые 7-нм процессоры вместе со своими топовыми клиентами. Напомним, что совсем недавно Лью отметил, что их 7-нм техпроцесс в разы более функциональный, чем у Samsung. При успешном тестировании компания планирует начать массовое производство 7-нм чипсетов уже в начале 2018 года, а годом позже - выпустить его усовершенствованную версию.
В список потенциальных партнёров в тестировании 7-нм решений входит 12 компаний. Все существующие на сегодняшний день проекты TSMC в области 7-нм процессоров касаются мобильных устройств. "Клиентом номер один" для TSMC является Apple, а потому с немалой долей уверенности можно утверждать, что iPhone 2018 года выпуска от компании-гиганта оснастят 7-нм процессором. Представители TSMC считают, что в грядущем году спрос на китайские смартфоны может резко упасть: новый iPhone просто-напросто вытеснит их с рынка.
Как отмечают представители TSMC, компания вполне готова к усиливающейся конкуренции со стороны Samsung, которая недавно сообщила о скором выпуске 7-нм чипсетов с использованием EUV-сканеров, а в ближайшие годы планирует перейти на 6-нм, 5-нм и 4-нм техпроцесс (к 2020 году). В свою очередь TSMC, потратившая в 2016 году $2,2 миллиарда на внедрение новых технологий, считает свой 7-нм техпроцесс значительно лучше и собирается к 2020 году полностью освоить норму в 5 нм. Компания убеждена, что Samsung ей не соперник, и что она оставит за собой статус самого надёжного поставщика новых технологий на рынке.
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