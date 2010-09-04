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В 2017 году ДТЭК направит 1,6 млрд. грн. инвестиций в Бурштынскую ТЭС

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В 2017 году ДТЭК направит 1,6 млрд. грн. инвестиций в Бурштынскую ТЭС

Из них 1,1 млрд. грн. пойдут на реконструкцию энергоблока №10. По информации пресс-службы компании ДТЭК, планируется выделить 1,6 млрд. грн. инвестиций в Бурштынскую ТЭС, из которых 1,1 млрд. грн. будут потрачены на реконструкцию энергоблока №10, что позволит увеличить его мощность с 195 МВт до 210 МВт. Кроме этого, благодаря модернизации срок службы оборудования будет продлен на 15 лет, улучшены технико-экономические показатели, а также уменьшены выбросы твердых веществ в атмосферу до 50 мг/куб. м.

Ремонтные мероприятия, стоимость которых оценивается в более чем 510 млн. грн., будут включать в себя: продолжение капитального ремонта энергоблока №1, средний ремонт 11 энергоблока и текущие ремонты на еще восьми энергоблоках.

В компании отмечают, что с 2012 года, когда была осуществлена приватизация Бурштынской ТЭС, и до сегодняшнего дня ДТЭК инвестировала свыше $180 млн. в обновление оборудования и капитальные ремонты блоков ТЭС.

В сообщении компании также упоминается, что тепловые станции "ДТЭК Западэнерго" в первом квартале 2017 потребили 173 тыс. тонн угля, добытого "Волыньуголь" и "Львовуголь", что составляет 74% от общего объема реализации этих государственных объединений.

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