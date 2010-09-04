Корея готова инвестировать в развитие 4G и 5G сетей в Украине

В ходе встречи Посла Республики Корея в Украине Ли Янг Гу и представителей корейской инвестиционной корпорации K-Growth с Министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивом, были анонсированы инвестиционные планы Республики Корея по отношению к Украине. В частности, корейская сторона рассматривает возможности для инвестирования в развитие цифровой инфраструктуры 4G и 5G в Украине.
Министр экономразвития, в свою очередь, отметил, что для Украины Республика Корея является важным стратегическим партнером, но, к сожалению, пока потенциал сотрудничества между нашими странами используется очень мало.
По словам Степана Кубива, те объемы взаимной торговли и инвестиций в Украину со стороны Республики Корея, которые имеются на сегодняшний день, нельзя считать значительными, но сейчас настало время изменить эту ситуацию и выработать эффективное сотрудничество. Это касается, прежде всего, сферы развития информационной инфраструктуры для 4G и 5G в Украине. Для Минэкономразвития и украинского правительства в целом данная сфера является одним из важнейших приоритетов работы, а Корея является признанным мировым лидером в этой сфере.
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