Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Дневник отчетов по сигналу Secret Level TP [mql5.com]

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#1
Hxs
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Дневник отчетов по сигналу Secret Level TP [mql5.com]
Отчеты и анализ торговли по торговому сигналу MetaTrader 4 через сервис mql5.com

Приветствую Вас уважаемые читатели и потенциальные подписчики!

На данном счете ведется краткосрочная торговля , отложенными ордерами от реакционных уровней .

О сигнале:
  • Дата основания : 09.05.2017
  • Ожидаемая доходность 10%-30% в месяц
  • Более 80% прибыльных сделок
  • Фиксированный тейк и стоп
  • Отсутствие Мартингейла и усреднений
  • Возможность подключить счет от 100$(плече не менее 1:200)
  • Максимальная просадка не более 20% (в среднем от 6% до 12%)
  • Стоимость подписки: 20$/месяц

Независимый мониторинг:



Важно:

Для окупаемости сигнала достаточно и 100$ на вашем счету, можно меньше но это не целесообразно.

Для копирования подходит любой брокер через которого Вы работаете, кроме Альпари( альпы не копируют сигналы с других серверов)

Для более точного копирования рекомендую открыть счет в RoboForex (указав партнерский код fksy вы будете получать до 90% рибейта), формата PRO-CENT или ECN-PRO, но и другие центовые и стандартные счета иных брокеров, так же подойдут.
__________________
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Hxs на форуме  
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