Дневник отчетов по сигналу Secret Level TP [mql5.com]

Отчеты и анализ торговли по торговому сигналу MetaTrader 4 через сервис mql5.com
Приветствую Вас уважаемые читатели и потенциальные подписчики!
На данном счете ведется краткосрочная торговля , отложенными ордерами от реакционных уровней .
О сигнале:
Независимый мониторинг:
Важно:
- Дата основания : 09.05.2017
- Ожидаемая доходность 10%-30% в месяц
- Более 80% прибыльных сделок
- Фиксированный тейк и стоп
- Отсутствие Мартингейла и усреднений
- Возможность подключить счет от 100$(плече не менее 1:200)
- Максимальная просадка не более 20% (в среднем от 6% до 12%)
- Стоимость подписки: 20$/месяц
Для окупаемости сигнала достаточно и 100$ на вашем счету, можно меньше но это не целесообразно.
Для копирования подходит любой брокер через которого Вы работаете, кроме Альпари( альпы не копируют сигналы с других серверов)
Для более точного копирования рекомендую открыть счет в RoboForex
(указав партнерский код fksy
вы будете получать до 90% рибейта), формата PRO-CENT или ECN-PRO, но и другие центовые и стандартные счета иных брокеров, так же подойдут.