Китайская криптобиржа Huobi добавит поддержку Ethereum

Крупная китайская биржа Huobi анонсировала добавление поддержки криптовалюты Ethereum (ETH), которая будет торговаться в паре с юанем. Об этом торговая площадка сообщила в твиттере.
В сообщении говорится, что криптовалюта Ethereum станет доступна 31 мая и первое время торговые комиссии будут минимальными (с 23 мая по 3 июня — 0,01% и 0,05% — с 3 по 8 июня).
Кроме того, биржа Huobi заявила о том, что некоторое количество ETH будет распределено среди трейдеров, торгующих в паре BTC/LTC.
По объему торгов криптовалютой биржа Huobi является второй в Китае и 8-ой в мире:
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