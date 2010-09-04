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Китайская криптобиржа Huobi добавит поддержку Ethereum

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Китайская криптобиржа Huobi добавит поддержку Ethereum

Крупная китайская биржа Huobi анонсировала добавление поддержки криптовалюты Ethereum (ETH), которая будет торговаться в паре с юанем. Об этом торговая площадка сообщила в твиттере.

В сообщении говорится, что криптовалюта Ethereum станет доступна 31 мая и первое время торговые комиссии будут минимальными (с 23 мая по 3 июня — 0,01% и 0,05% — с 3 по 8 июня).

Кроме того, биржа Huobi заявила о том, что некоторое количество ETH будет распределено среди трейдеров, торгующих в паре BTC/LTC.

По объему торгов криптовалютой биржа Huobi является второй в Китае и 8-ой в мире:


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