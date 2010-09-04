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Испанские банки создали новый блокчейн-консорциум

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Испанские банки создали новый блокчейн-консорциум

Группа испанских банков в партнерстве с консалтинговой фирмой Grant Thornton создала первый в стране блокчейн-консорциум. Об этом сообщается на сайте испанского банка Cecabank.

В банковский блокчейн-консорциум вошли такие финансовые учреждения, как Cecabank, Abanca, Bankia, CaixaBank, Kutxabank, Ibercaja, Liberbank и Unicaja, которые в совокупности представляют 33% банковского сектора Испании. По мнению представителей Cecabank, создание новой организации даст возможность ее участникам лучше разобраться в технологии распределенного реестра и исследовать потенциал ее практического применения.

“Служащие всех наших функциональных подразделений не только получат глубокое понимание технологии, но также изучат все новые возможности, которые появляются благодаря развитию блокчейн-индустрии”, — сказал представитель Cecabank Джейми Манзано.

На сайте также сообщается, что в первую очередь новая организация будет специализироваться на создании решений в сфере политики противодействия отмыванию денег (AML), а также инструментов цифровой идентификации клиентов. Кроме того, блокчейн-консорциум будет исследовать возможности оптимизации бизнес-процессов при помощи блокчейна, а также работать над созданием инновационных бизнес-моделей.

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