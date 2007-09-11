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Кто обучает биткоин экспертов и профи?

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Старый Вчера, 23:41
#1
Премиум-Бизнес-Леди
 
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Кто обучает биткоин экспертов и профи?
С появлением цифровых видов денег пользователям удается прилично зарабатывать с их помощью. В сети вроде бы хватает технической информации, чтобы самостоятельно разобраться в тонкостях майнинга. Знания, полученные на площадках форекс брокеров, способствуют умелым спекуляциям. И, тем не менее, три организации решились заняться обучением биткоин экспертов и профи. На удивление, их специальные учебные программы пользуются огромнейшим спросом.



Предлагаю вашему вниманию их краткое обзрение, так как после прохождения трёх онлайн курсов можно получить сертификат и зарабатывать уже иные суммы в качестве биткоин специалиста. Будучи экспертом цифрового рынка, удастся стремительно продвигаться по карьерной лестнице и открыть те двери экономических высот, о которых можно было грезить только в самых смелых мечтах.

«Cryptocurrency Certification Consortium (C4)»

Академический консорциум криптовалютной сертификации С4 поддерживается советниками: соучредителем Энтериум, создателями Rushwallet и Kryptokit, руководителем стартапа Bitcoin Education и внутренним советом директоров.

Образовательная программа консорциума состоит из трёх типов курсов, после которых люди становятся:

• Сертифицированными разработчиками Энтериум;
• Сертифицированными специалистами по биткоину (СВР);
• Сертифицированными экспертами по биткоину (СВХ).

Курс СВР стоит 95 долларов и длится 2 года. У кого появляется желание продлить обучение, тому полагается внести еще дополнительно 30 долларов. Специалисты СВР учатся применять технологию bitcoin на профессиональном уровне. Они на высшем уровне познают работу блокчейна, процесс криптовалютной транзакции, протокол, механизмы расходови второстепенные вопросы, связанные с биткоин.

Курс СВХ рассчитан на 3 года. Образовательная программа обучает разработке приложений на базе блокчейн. Экспертный уровень позволяет выпускникам «Cryptocurrency Certification Consortium (C4)» разобраться в том, как обрабатываются заявки на уровне байтов, как действуют одноранговые узлы bitcoin системы, а также каким образом создаются криптовалютные сценарии для настройки транзакций.

«Coursera»

Просветительская платформа «Coursera» при поддержке Принстонского университета предлагает всем желающим проходить 11 недель бесплатный учебный курс «технология биткоинов и криптовалют». На техническом уровне рассматриваются инновационные технологии и обсуждаются разработка безопасного ПО, работающие в криптовалютной системе, децентрализация, криптовалютные строительные блоки, регулирование механизмов и заработок биткоинов. Еженедельно студенты участвуют в викторинах и проектах, получают интерактивные учебники и видео.

«Совет по цифровым валютам (DCC)»

В Нью-Йорке, начиная с 2014 г, более 1500 выпускников из разных уголков мира прошли обучающий курс и получили соответствующие сертификаты в Совете по цифровым валютам (DCC). Многим это Совет известен под названием «Ассоциация профессионалов по экономике цифровых валют». Организация поддерживается 500 Startups и криптовалютным сообществом Барри Силберта.

В отличие от двух предыдущих курсов, к базовой учебной программе допускаются только те пользователи, которые успешно проходят тест на самооценку. Стоимость обучения – 299 долларов, продолжительность 7 академических онлайн часов.

В завершение

Не удивлюсь, если в ближайшем будущем откроется с десяток подобных организаций, позволяющим получить необходимые навыки и сертификацию. Они также будут отличаться программой и стоимостью. Главное, выбрать тот курс, который реально повысит ваш уровень до профессионала и позволит применить полученные знания в эффективном заработке биткоинов.

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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru


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